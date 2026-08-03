A cuánto abrió el euro blue hoy, 3 de agosto

El lunes 3 de agosto de 2026, el euro blue hoy abrió a​ $1.810,75 para la venta y ​$1.849,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto abrió el euro oficial hoy, lunes 3 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 3 de agosto abrió a $1.660 para la compra y $1.760 para la venta.

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A cuánto abrió el euro tarjeta hoy, lunes 3 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.281,98 para la compra este lunes 3 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto abrió el euro blue hoy, lunes 3 de agosto

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Cómo abrieron los diversos bancos de Argentina, este lunes 3 de agosto

Este lunes 3 de agosto, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.670 comprador y $1.770 vendedor.

Banco Nación: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

Endeudar, baby, endeudar

A cuánto abrió el dólar blue hoy, lunes 3 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy abrió el lunes 3 de agosto en el mercado paralelo a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.