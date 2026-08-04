En qué consiste la flexibilización del régimen de compras al exterior impulsada por ARCA

La flexibilización del régimen de compras al exterior impulsada por ARCA introdujo cambios en los límites de importación, la forma de validar los envíos y el esquema de impuestos para productos de uso personal. En ese contexto, el asesor financiero Nicolás Pola explicó cuáles son las principales modificaciones y cómo impactan en quienes compran en plataformas del exterior.

En diálogo con Canal E, el especialista destacó que uno de los cambios más relevantes es la simplificación del trámite de importación, ya que gran parte del proceso ahora puede realizarse de manera automática. Además, detalló cuáles son los nuevos topes, las restricciones vigentes y qué aspectos deben tener en cuenta los usuarios para evitar inconvenientes.

Los usuarios tendrán una nueva forma de confirmar sus datos

Según explicó Nicolás Pola, uno de los cambios más importantes no pasa únicamente por el monto permitido, sino por la simplificación del trámite. "Hoy ya se permite que el correo brinde los datos necesarios", lo que agiliza el proceso porque el comprador informa su CUIT al momento de realizar la operación.

Además, indicó que el usuario debe permanecer atento al correo electrónico porque "puede ser que nos llegue un mail que en veinticuatro horas tenemos que confirmar justamente que nuestros datos estén correctos". De todos modos, aclaró que, "por default exactamente", la operación queda aprobada automáticamente si no hay observaciones.

Pola recordó que el régimen continúa siendo para uso personal y no comercial. Sobre este punto, explicó: "Si queremos tres pares de zapatillas, podemos hasta tres. Ya cuatro no, porque en ese punto ya se considera que es para uso comercial".

Cambios a la hora de aplicar el impuesto

También aclaró que el límite por envío es de 3.000 dólares, aunque existe una franquicia de 400 dólares. A partir de ese monto comienzan a aplicarse tributos que varían según el tipo de producto. En ese sentido, explicó: "Si queremos traer más de 400 dólares, ya vamos a pagar un impuesto que antes era del 50% y ahora depende del producto que traigamos".

Para facilitar el cálculo, el entrevistado señaló que existe una herramienta oficial donde "nosotros ponemos el monto que queremos traer y solo ya nos calcula qué impuesto vamos a pagar".

Otro aspecto importante es la cantidad de operaciones permitidas: "Podemos hacer, por ahora, hasta cinco envíos anuales. Antes eran doce y montos chiquititos, ahora son cinco envíos anuales sobre estos montos".