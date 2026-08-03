En el programa “QR!”, emitido por +perfil, el analista político y director de la consultora Zubán Córdoba, Gustavo Córdoba, trazó un durísimo diagnóstico sobre la actualidad del Gobierno nacional y los tropiezos de Javier Milei como jefe de Estado. Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, el especialista desmenuzó la estrategia oficialista de utilizar polémicas superficiales para tapar la crisis y no se guardó nada al momento de calificar la oratoria presidencial: "Jamás escuché a un presidente decir tantas falsedades, tantas vaguedades y cometer tantos errores".

El consultor le puso picante al análisis y dejó al descubierto lo que, a su criterio, es el verdadero modus operandi de la Casa Rosada. Para Córdoba, la gestión libertaria construye cortafuegos constantes para desviar la atención pública de los números rojos que arroja la economía de todos los días. Esa necesidad urgente de patear la pelota afuera explica la incesante catarata de noticias falsas y datos imprecisos que el propio mandatario dispara casi sin filtro. "Tira cifras inexactas, algunas inventadas, que están solamente en la cabeza de Milei. Sería gracioso si no fuera Presidente", disparó sin anestesia.

Uno de los desbordes más notorios que marcó el analista fue el insólito manejo diplomático de la cuestión Malvinas. El reciente choque futbolístico entre Argentina e Inglaterra asomaba como una oportunidad inmejorable para recuperar cierto nacionalismo democrático, pero el Gobierno chocó de frente contra la pared. El experto cuestionó "la impericia" de la ministra Alejandra Monteoliva al intentar prohibir "el mapita" de las islas en las tribunas, una postura que encaja a la perfección con la mirada de un presidente que declaró abiertamente su admiración por Margaret Thatcher. En sus palabras, no existió en la historia un gobierno tan "desmalvinizador" como este.

Toda esta sobreactuación mediática, según la lectura del encuestador, choca inevitablemente contra los muros del Congreso. El parlamento ya le dio un aviso la semana pasada al suspender una sesión clave por falta de clima, y el panorama para este jueves asoma igual de espinoso. El termómetro social no acompaña las intenciones del oficialismo, especialmente con proyectos sensibles como la Ley de Tierras. Los números que maneja Zubán Córdoba son contundentes: casi el 80% de los argentinos está de acuerdo con limitar la venta de territorios a extranjeros, todo lo contrario a lo que busca habilitar el Ejecutivo.



Por si fuera poco, la gestión abrió frentes de batalla completamente innecesarios. Córdoba subrayó la profunda torpeza de atacar sistemáticamente a los jugadores de la Selección y enfrentarse a figuras de legitimidad absoluta como Lionel Messi. "Lejos de aprovechar el efecto anestésico del reciente Mundial, el Gobierno dilapidó ese capital frente a una economía que se niega a arrancar". La única novedad positiva en las filas libertarias, ironizó el encuestador, es el "alivio" que sienten porque Manuel Adorni ya no forma parte del equipo.

Los costos de esta estrategia ya se reflejan con suma claridad en las planillas de los encuestadores. El analista confirmó que la imagen negativa de Javier Milei viene en franco ascenso, mientras que la aprobación de su gestión sigue perdiendo terreno de manera sostenida. Hoy por hoy, los niveles de apoyo al mandatario retrocedieron a los mismos números que ostentaba antes de las elecciones de octubre del año pasado. Es la radiografía de un gobierno políticamente más débil, que se sostiene casi en exclusiva por el respaldo del establishment económico.

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El laberinto electoral y el peso de la oposición

Para intentar compensar este desgaste, el oficialismo se aferra a un relato potente: convencer a la sociedad de que no hay absolutamente nadie en la vereda de enfrente. El Gobierno busca ningunear a la oposición e instalar la idea de que, a pesar de los errores garrafales y los descalabros financieros, Milei es la única opción que queda en pie. Sin embargo, Córdoba derribó este mito con un dato demoledor: un 62% del electorado ya manifiesta abiertamente su deseo de un cambio de partido en el país.

Esa mayoría silenciosa, pero consistente, complica seriamente las aspiraciones de La Libertad Avanza de cara a las próximas urnas. El director de Zubán Córdoba fue lapidario al analizar los escenarios futuros y sepultó las chances libertarias en un hipotético balotaje. "En segunda vuelta es poco probable que Milei llegue. Si estuviéramos jugando a la generala, yo tacharía la doble", graficó, dejando en claro que el Gobierno se juega todas sus fichas a intentar dar el batacazo en la primera vuelta.

Pero incluso ese camino inicial asoma minado de obstáculos. El especialista detalló que el éxito del oficialismo depende de alinear cuatro planetas fundamentales: domar el precio del dólar, aniquilar la inflación, recuperar el poder adquisitivo real de las familias y rogar por una fragmentación total de la oposición. Estas cuatro variables deben mostrar resultados armónicos y vendibles para octubre del año próximo. Un combo que, según la lupa del encuestador cordobés, hoy parece estar lejísimos de concretarse.

TC