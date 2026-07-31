"Las falsas denuncias representan apenas el 0,09%", advirtieron en "QR!" sobre el proyecto de Carolina Losada

El proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias de violencia de género volvió a quedar en el centro del debate político. En el programa “QR!”, emitido por Canal E, la panelista Jose Amore cuestionó la iniciativa y afirmó que busca legislar sobre una problemática que, según estadísticas oficiales, tiene una incidencia mínima.

Durante el análisis, Amore recordó que el proyecto podría incorporarse al temario de la sesión prevista para el 6 de agosto y señaló que distintas organizaciones jurídicas y feministas manifestaron su rechazo. En ese marco, citó una nota firmada por la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, quien advirtió que las reformas penales deben sustentarse en evidencia y no en el impacto de determinados debates públicos.

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Según explicó la panelista, la legislación vigente ya contempla sanciones para quienes realizan denuncias falsas, por lo que consideró que la iniciativa impulsada por Losada resulta redundante. A su vez, sostuvo que el verdadero efecto del proyecto podría ser otro.

"El objetivo del proyecto es intimidar a las mujeres para que no se acerquen a denunciar", afirmó Amore al citar los cuestionamientos expresados por organizaciones especializadas en violencia de género.

Las estadísticas sobre las denuncias falsas

Uno de los principales argumentos expuestos durante el programa estuvo vinculado con los datos del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con el relevamiento mencionado, las denuncias falsas representan apenas el 0,09% del total de las presentaciones por violencia de género.

“Estarías legislando sobre la nada casi”, sostuvo Amore al analizar esa cifra. Además, remarcó que esos datos fueron utilizados por el Colegio Público de la Abogacía para respaldar su rechazo a la iniciativa parlamentaria.

La panelista también aseguró que, según especialistas en la materia, el problema no radica en un exceso de denuncias falsas sino en la baja cantidad de hechos que llegan a conocimiento de la Justicia.

El impacto en las víctimas de abuso

Durante el programa, Amore advirtió que el proyecto podría afectar especialmente a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, ya que muchos casos enfrentan dificultades probatorias y procesos judiciales que se extienden durante años.

En ese sentido, relató el caso de una madre protectora con la que había conversado y explicó que la víctima solo pudo declarar cuando alcanzó la mayoría de edad, luego de atravesar una infancia marcada por el proceso judicial.

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“Lo que se quiere señalar acá es que no hay falsas denuncias, sino que faltan denuncias”, afirmó la panelista. También mencionó estadísticas de abogados especializados que indican que, de cada mil casos de abuso, solo un centenar se denuncia y apenas uno llega a una condena.

Mientras el proyecto continúa su recorrido legislativo, el debate promete intensificarse en los próximos días ante la posibilidad de que sea tratado en el Senado durante la próxima sesión.

LB