Preocupación por el aumento de la morosidad entre las familias: “El nivel de gasto para refinanciar sus deudas es insólito”

El economista, Federico Vaccarezza, en comunicación con Canal E, analizó que la morosidad de los hogares argentinos continúa siendo una de las principales señales de deterioro del consumo.

Según explicó Vaccarezza, “principalmente se lo atribuye a la refinanciación que hubo”, ya que las entidades financieras comenzaron a ofrecer alternativas para reestructurar las deudas acumuladas. En ese contexto, señaló que, “las familias antes se endeudaban, una parte de ese crédito lo utilizaban y la deuda se iba acumulando. Ahora el proceso de la familia pasa principalmente por el”, lo que limita aún más su margen financiero.

Alerta por el aumento de costos

Sin embargo, fue contundente sobre el costo de estas operaciones: “Es draconiano. Realmente, el costo financiero total que terminan pagando las familias, cuando uno ve el nivel de gasto que uno pone para refinanciar sus deudas es insólito. Es el único país que tiene esos números, esos costos financieros totales para poder refinanciarse”.

Vaccarezza explicó que cuando una persona comienza a pagar únicamente el mínimo de la tarjeta de crédito, la situación financiera se vuelve mucho más delicada. “Cuando uno ya está pagando el pago mínimo, se entra en una situación netamente compleja. Entonces, a medida que empezás a pagar el pago mínimo, sube el nivel de riesgo y el nivel de tasa de interés”.

Las familias proceden a consumir a través de la tarjeta de crédito

Luego, manifestó que el fenómeno refleja un cambio profundo en el uso del crédito y recordó que, según datos oficiales, “el 50%, según la estadística del INDEC, el 50% se estaba pagando las necesidades esenciales con endeudamiento. Se cubrían con endeudamiento de tarjeta de crédito”.

El entrevistado advirtió que muchas familias no dimensionan cuánto terminan pagando al financiar consumos cotidianos. Como ejemplo, explicó: “Vos no terminaste pagando por esa compra de 200.000 pesos, terminaste pagando casi 300.000 pesos, solamente por una compra de un supermercado en un mes”.

Y agregó una advertencia sobre el efecto acumulativo de esa práctica: “Imaginate si vas tarjeteando todos los meses, 200.000 más 200.000 más 200.000, y lo seguís tarjeteando. Imaginate cómo esa bola de intereses se va extendiendo cada vez más y va creciendo cada vez más”.