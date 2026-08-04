Actualidad del mercado inmobiliario rural: “Lo que es campos agrícolas están muy demandados, también los ganaderos”

El mercado inmobiliario rural mantiene un escenario de fuerte interés por la compra de campos, aun cuando el Índice CAIR registró una caída de 9,13 puntos en junio respecto de mayo. En este contexto, Lucas Palma, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarios Rurales (CAIR), analizó la evolución del sector.

El dirigente explicó que el indicador se construye sobre la base de operaciones informadas por los socios de la entidad y que, por sus tiempos de cierre, no refleja automáticamente la actividad de cada mes. Además, aseguró que la demanda por campos agrícolas y ganaderos continúa firme, pese a la incertidumbre política.

Se registró una fuerte demanda en el mercado inmobiliario rural

Según Lucas Palma, el índice se construye con operaciones informadas por los socios de la entidad y su comportamiento no refleja automáticamente la actividad mensual. "El índice se elabora con operaciones que reportan los socios de la Cámara. En proceso, meses en proceso, y se culminan después de varios meses. Entonces, no es matemático", explicó.

Además, señaló que las variaciones responden también al contexto político. "A veces cuando hay un poco de noticias políticas un poco adversas, se frena un poco el mercado, pero hoy en día el mercado está activo, lo que es campos agrícolas están muy demandados, también los ganaderos", afirmó.

Palma diferenció el perfil de los inversores según el tipo de establecimiento. En el segmento agrícola, afirmó que existe una base mucho más amplia de compradores. "Todo tipo de inversores, desde la persona que no se va a dedicar, únicamente compra por renta, la empresa agrícola que compra un poco más, que se expande, que se agranda, compra un vecino".

El rubro ganadero es el que más está buscando campos

En cambio, en la actividad ganadera predominan productores que ya forman parte del negocio. "La mayor parte son empresas ganaderas, que están buscando cambiar ganado por tierra", indicó, y destacó que "la relación de valor del ganado por el valor de la tierra está muy muy favorable".

Asimismo, el entrevistado aclaró que los fondos de inversión todavía no participan activamente en ese segmento. "Recién están empezando a interesarse, a revisar, pero más que nada, las operaciones que se han realizado, es de gente que ya está en la ganadería".

Respecto del debate sobre una eventual modificación de la Ley de Tierras, relativizó el peso de la propiedad extranjera en Argentina. "El porcentaje extranjeros es del 6%, cuando el cupo es de quince, o sea, hay para crecer un montón", aseguró.