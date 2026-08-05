A través de un comunicado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la extensión de su acuerdo bilateral de intercambio de monedas (swap) con el Banco de la República Popular de China (PBoC) por un monto de 130.000 millones de yuanes. Esta línea equivale a cerca de US$ 19.000 a 20.000 millones y sirve como respaldo para las reservas internacionales y el comercio bilateral.

Según la autoridad monetaria el nuevo entendimiento extiende el plazo de vigencia del acuerdo de tres a cinco años, una modificación que, de acuerdo con el organismo, permitirá “brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”.

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La renovación mantiene vigente la activación del tramo del swap por 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$ 5.000 millones, que había sido acordada a comienzos de 2023. Según el BCRA, esos fondos continuarán disponibles como respaldo para la estabilidad financiera del país y como mecanismo de apoyo al comercio y la inversión bilateral entre Argentina y China.

La firma se concreta justo un día antes del vencimiento formal del contrato anterior, previsto para este jueves 6 de agosto, y llega tras semanas de negociaciones en las que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había confirmado la intención de extender el mecanismo. “Estamos hablando con ellos igual que todas las últimas veces para extenderlo, no hay ningún plan de eliminarlo”, había dicho Bausili a mediados de año.

En su comunicado, el Banco Central menciona que "la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009".

El antecedente del swap

El acuerdo tiene sus raíces en julio de 2009, cuando el entonces presidente del BCRA, Martín Redrado, y su par chino firmaron el primer contrato por RMB 70.000 millones (US$ 10.200 millones), en el contexto de la crisis financiera global. Ese primer swap venció sin ser activado. El monto total creció hasta los actuales RMB 130.000 millones tras la incorporación de un acuerdo suplementario por RMB 60.000 millones firmado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, que se sumó al contrato de RMB 70.000 millones renovado en 2017.

El tramo que permanece vigente se activó durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, cuando la falta de reservas internacionales llevó al BCRA a utilizar unos US$ 5.000 millones para el pago de importaciones desde China y para afrontar vencimientos con organismos internacionales. Al 14 de enero de 2026, el saldo remanente de ese tramo había descendido a US$ 679 millones, lo que implicó la devolución de casi el 90% de los fondos utilizados.

FN