El Banco Central compró más de US$ 2.100 millones en julio, pero las reservas cayeron en el cierre del mes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró julio con un saldo comprador en el mercado de cambios, aunque las reservas internacionales sufrieron una fuerte caída durante la última jornada del mes. La entidad conducida por Santiago Bausili compró este viernes US$ 46 millones y llevó a US$ 2.163 millones el total adquirido durante julio. En la semana la autoridad monetaria compró US$ 226 millones, mientras que en lo que va de 2026, las compras acumuladas alcanzaron los US$13.366 millones, de acuerdo con los datos preliminares.

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Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron US$ 1.406 millones en la rueda y finalizaron el mes en US$ 47.596 millones. En lo que va del año, las reservas internacionales brutas crecieron en US$ 6.431 millones

La diferencia entre las compras de divisas realizadas por el Banco Central y la evolución del stock bruto responde a que las reservas también se encuentran afectadas por los pagos de deuda, los movimientos de depósitos en dólares, las operaciones del Tesoro y las variaciones en la cotización del oro y de las monedas que integran los activos de la autoridad monetaria.

Una compra por debajo del promedio de julio

El economista Javier Giordano destacó que la adquisición realizada en la última rueda representó el 6,7% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La intervención se ubicó, además, por debajo del promedio diario registrado durante julio, que alcanzó los US$103 millones. “BCRA compra US$ 46 millones, equivalente al 6,7% del volumen operado en el MLC y por debajo del promedio del mes de US$ 103 millones”, señaló Giordano en su cuenta de X.

Así, julio terminó como uno de los meses con mayor volumen de compras de divisas de 2026. La autoridad monetaria consiguió incorporar más de US$ 2.100 millones y mantuvo la intervención compradora que caracterizó a gran parte del año.

El resultado también muestra que la acumulación de reservas brutas no replica de manera lineal las compras realizadas en el mercado. Si bien el BCRA adquirió más de US$ 13.300 millones durante 2026, una parte de esos recursos fue utilizada para atender obligaciones y movimientos financieros del sector público.

La cuenta corriente cambiaria registró su tercer superávit consecutivo

A las compras realizadas por el Banco Central se sumó una mejora en el balance cambiario. Según destacó el economista Salvador Vitelli a partir de datos del BCRA, la cuenta corriente cambiaria registró en junio un superávit de alrededor de US$ 860 millones y acumuló su tercer mes consecutivo con saldo positivo.

El resultado estuvo explicado principalmente por el intercambio de bienes, que dejó un superávit de US$ 3.018 millones. En sentido contrario, la cuenta de servicios arrojó un déficit de US$ 627 millones y los pagos vinculados con el ingreso primario, que incluyen intereses y utilidades, generaron una salida neta de US$1.567 millones. Por su parte, el ingreso secundario aportó un saldo favorable de US$33 millones.

La cuenta corriente cambiaria había mostrado resultados positivos de US$ 355 millones en abril y de US$ 1.872 millones en mayo, antes de alcanzar cerca de US$860 millones en junio.

Las reservas netas habrían superado los US$11.000 millones

El economista Federico Machado estimó que las reservas netas del Banco Central se ubicaron al cierre de julio en US$11.366 millones, en un mes que habría mostrado una fuerte mejora tanto en las tenencias brutas como en los activos de disponibilidad inmediata.

“Las reservas cierran uno de los mejores julios de todos los tiempos, con un aumento de US$3.300 millones en las brutas y de más de US$7.000 millones en las supernetas”, sostuvo Machado, aunque aclaró que se trata de cifras aproximadas debido a que todavía resta conocer información necesaria para completar el cálculo.

Las reservas, en el centro del programa económico

El fortalecimiento de las reservas constituye uno de los principales objetivos del programa económico y uno de los indicadores seguidos de cerca por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante su visita a la Argentina, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacó la acumulación de reservas, la desaceleración de la inflación, la disciplina fiscal y la mejora del perfil de riesgo soberano alcanzadas por el Gobierno.

“Argentina está mejor posicionada para cumplir con sus obligaciones”, sostuvo Georgieva, quien expresó confianza en la continuidad de las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. La titular del organismo también afirmó que no se encontraba preocupada por la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros.

El respaldo de Georgieva se produjo en la previa de una nueva revisión del programa vigente con el Fondo. No obstante, el organismo mantiene la atención sobre la sostenibilidad del proceso de acumulación de reservas y los riesgos que enfrenta la economía.

La directora gerente del FMI también consideró que el desafío será lograr que la mejora de los indicadores macroeconómicos llegue a los sectores que todavía muestran dificultades, como la construcción, las pequeñas empresas y los hogares con acceso limitado al crédito.

El Gobierno impulsa una reforma del Banco Central

El balance mensual de reservas se conoció un día después de que Milei anunciara el envío al Congreso de un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa busca que la preservación del valor de la moneda vuelva a ser la misión principal de la institución y pretende limitar la capacidad de la autoridad monetaria para financiar al sector público.

Entre las modificaciones anunciadas se encuentra la prohibición de financiar al Tesoro nacional, las provincias y los municipios. También se impediría la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

Otro de los puntos apunta a reforzar la estabilidad de las autoridades del Banco Central. Si bien se mantendría el mecanismo de designación vigente, la remoción del presidente y de los integrantes del directorio requeriría una mayoría de dos tercios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

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El proyecto también propone restringir la distribución de utilidades derivadas de cambios en la valuación de los activos del Banco Central. Esos resultados pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias asociadas al manejo de la cartera únicamente podrían transferirse al Tesoro para cancelar deuda.

Además, el Gobierno anunció que buscará eliminar las letras intransferibles y revertir otros cambios incorporados en la reforma de la Carta Orgánica realizada en 2012.

Durante la cadena nacional, Milei afirmó que el objetivo es evitar que futuros gobiernos vuelvan a financiar el déficit mediante emisión monetaria. El proyecto deberá ahora ser discutido y aprobado por el Congreso antes de entrar en vigencia.

Cómo cerró el dólar este viernes 31 de julio

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró este viernes a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto de la jornada anterior. El dólar mayorista, que funciona como referencia para las operaciones de comercio exterior, terminó alrededor de los $1.488.

En el mercado informal, el dólar blue bajó $5 y se ubicó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. De esta manera, acumuló durante julio un avance de $45, equivalente a una suba cercana al 3%.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó alrededor de los $1.517,86, mientras que el contado con liquidación se ubicó en $1.571,24. En tanto, el dólar tarjeta alcanzó los $1.963.

FN/MSS