El Gobierno aprobó el RIGI de Pampa Energía, que invertirá US$ 2.700 millones en una planta de fertilizantes

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de dos nuevos proyectos: la planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca y la ampliación de Compañía MEGA para incrementar su capacidad de producción de líquidos de gas natural en Vaca Muerta.

Según Caputo, "con estos proyectos, el RIGI ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, por una inversión comprometida de US$ 49.000 millones".

En el caso de la planta de fertilizantes Pampa Energía, "va a demandar una inversión de US$ 2.700 millones y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo. Este proyecto de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada que es un insumo crítico para el agro. El impacto positivo en divisas superará los US$ 800 millones anuales", afirmó Caputo.

Pampa Energía acelerará una inversión de US$ 4.500 millones en Vaca Muerta tras la aprobación del RIGI

La nueva planta proyecta producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea hacia fines de 2029. En términos de impacto, el proyecto generará un aporte estimado en 1.000 millones de dólares anuales, producto de la sustitución de importaciones y la apertura de nuevas exportaciones.

El objetivo comercial principal es el mercado de Brasil, un socio estratégico que actualmente importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, afirmó: “La estabilidad jurídica e impositiva que brinda el RIGI nos permite acceder al financiamiento externo necesario para concretar inversiones récord".

"Los cuatro principales proyectos de Pampa y TGS suman casi 11.000 millones de dólares de inversión para transformar el potencial del gas de Vaca Muerta en nuevos empleos y más divisas para la Argentina”, añadió el ejecutivo.

El proyecto de Compañía MEGA

Por su parte, la Compañía MEGA invertirá US$ 360 millones "para aumentar en 1.500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural, una inversión clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y generará 800 puestos de trabajo y exportará US$ 190 millones por año".

Las inversiones en el marco del RIGI forman parte de la fase 2023–2028 de su plan integral de ampliación y expansión y representa una inversión estimada total de US$ 650 millones.

Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega S.A., destacó: “Esta iniciativa nos permite seguir ampliando una infraestructura clave para transformar en realidad el enorme potencial de Vaca Muerta y acompañar el desarrollo energético de la Argentina”.

El proyecto proyecta un incremento aproximado del 27% en la producción total de la compañía, en línea con el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y la mayor disponibilidad de líquidos asociados al gas natural.

Del volumen adicional generado, alrededor del 80% estará destinado a la exportación —principalmente como GLP (propano - butano) y gasolina natural— y el 20% restante se orientará al mercado interno, fundamentalmente como etano para la industria petroquímica local.

LM/MSS