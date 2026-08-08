Lionel Messi llega a Rosario a las 20.30: velatorio íntimo de Jorge Messi, sin acceso al público

Sumido en el dolar, Lionel Messi llegará a Rosario en su avión privado alrededor de las 20.30. Lo aguarda en esa ciudad el este sábado uno de los peores trances de su vida, despedir los restos de su padre, Jorge Messi, que murió en la madrugada de este sábado luego de luchar durante meses con una cruel enfermedad.

El hermetismo de la familia Messi es casi absoluto sobre los detalles que tendrá la despedida al padre del futbolista, pero allegados indicaron que la decisión hasta este momento sería un velatorio de tono íntimo, reservado a la familia y las personas de vínculo más cercano con la familia, sin que estén previstas ceremonias de acceso al público.

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Es obvio que ante la magnitud colosal de una figura como la de Leo Messi, a la que la Argentina en pleno adora y acompaña en este momento de dolor, sería una multitud la que solo en Rosario llegaría al lugar que se estableciera si se apuntara a una despedida con acceso general.

Sin embargo, al menos hasta este mediodía, el plan familiar era ese: despedida íntima y sepelio en el Cementerio Parque del Solar.

Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Lionel acompañrá en Rosario a su mamá, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus seres queridos.

Como se sabe, Jorge Messi falleció esta madrugada luego de luchar con una enfermedad que también ya había tenido su impacto cuando Leo jugaba el Mundial, y llegó en algunas ocasiones a estallar en llanto ante el terrible momento que atravesaba su familia por lo de Jorge Messi.

HB