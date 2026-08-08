Estados Unidos: un futbolista argentino fue detenido por el ICE en un aeropuerto de Florida

El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando viajaba en un vuelo interno de Miami a Los Ángeles junto a su equipo, para disputar un torneo. El deportista se desempeña en la liga de la segunda división de Estados Unidos.

La detención del futbolista argentino se produjo este jueves, alrededor de las 17, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando el mediocampista se trasladaba junto a su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar las semifinales de un torneo que se juega en esa ciudad de California.

Donald Trump emitió dos decretos que buscan limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La familia y el club del jugador aseguran que ingresó de manera legal al país norteamericano, que cuenta con un permiso de trabajo vigente y un trámite migratorio en curso que ahora podría derivar, de todas formas, en una eventual deportación.

"Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron", explicó su hermano Juan Pourrain, en diálogo con C5N sobre la información que lograron reconstruir a partir de una llamada telefónica que le permitieron realizar al jugador un día después de haber sido retenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El hermano de Pourrain relató el desconcierto que atravesó la familia al enterarse de la noticia y explicó que la llamada duró apenas cinco segundos y que luego volvió a comunicarse para advertir por una presunta presión que estaría recibiendo. "Lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo", sostuvo.

Antes de radicarse en Estados Unidos, Matías Purrain pasó por Real Pilar, Miami United FC, San Martín de Burzaco y Mercedes.

"Estaba viajando con todo el equipo, pasó migraciones y, cuando estaba por abordar, se le acercaron para hacerle algunas consultas. Le dijeron que si está todo bien, en 10 minutos vuelve, y nos enteramos por los compañeros del club que nos avisaron que no lo habían devuelto", profundizó luego en una entrevista con Todo Noticias (TN).

El hermano del mediocampista explicó que el deportista había salido campeón del Sudeste con el Miami United FC, por lo que debían trasladarse a Los Ángeles para jugar los Nacionales de la misma categoría amateur en el país. No obstante, Pourrain no pudo continuar el viaje y perdió contacto con su familia.

"Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometido delitos. Lo que estamos pidiendo es sacarlo y, si que vaya a la entrevista, que siga desde su casa si no es un riesgo para nadie. Que continúe el proceso, pero en su casa como cualquier persona", añadió el hermano del jugador.

Quién es Iliana Lick, la argentina que está detenida por ICE en Estados Unidos desde hace un mes

Desde el club Lyon FC aseguraron que el jugador "no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos" y que solo se estaba trasladando de una ciudad a otra dentro de suelo estadounidense, teniendo en cuenta que había ingresado legalmente al país mediante una visa que se encuentra vigente al día de hoy.

La institución deportiva explicó que el futbolista lleva siete años residiendo en Estados Unidos, donde mantiene un caso de asilo pendiente desde hace tiempo, cuenta con una identificación oficial del estado de Florida y carece de antecedentes penales conocidos. Además, trabajó y pagó impuestos durante todo el período mencionado en el que residió en el país.

El argentino permanece actualmente bajo custodia del ICE mientras su abogado busca conseguir su liberación y el respeto de sus derechos. Desde el club pidieron visibilizar el caso para continuar con el proceso migratorio en libertad a la espera del trámite oficial e insistieron en que el jugador "no es un criminal".

La nueva estrategia de ICE en aeropuertos que genera preocupación internacional

"Tiene todo legal", remarcó la familia del futbolista y precisaron que el argentino se encontraba "a la espera de la entrevista para tener la residencia permanente" en Estados Unidos, motivo por el que no podía salir del país, dado que luego no le permitirían reingresar.

El hermano de Pourrain aclaró que no era la primera vez que el jugador realizaba un vuelo doméstico dentro del territorio estadounidense, aunque mencionó que otros cuatro jugadores del plantel habían dejado de viajar en el último tiempo por temor a atravesar una situación similar.

Matías Pourrain es mediocampista del club Lyon FC, el cual compite en NISA, una liga paralela a la MLS del tercer nivel del fútbol estadounidense, y también es delantero del Showtime FC, un equipo de fútbol 6 contra 6 bajo techo que participa en la Baller League, una variante estadounidense de la Kings League.

AS.