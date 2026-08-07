Estados Unidos demora la designación del nuevo embajador francés y crece la tensión diplomática con Francia

En Ronda de Corresponsales, por la pantalla de +Perfil, el periodista Juan Francia explicó el origen de un nuevo foco de tensión diplomática entre Francia y Estados Unidos. Durante la entrevista aclaró que la información difundida inicialmente requería una precisión y detalló el trasfondo del conflicto que involucra al gobierno de Donald Trump y a la administración de Emmanuel Macron.

En ese sentido, Juan Francia aclaró que la información difundida inicialmente requería una precisión y explicó que "en el caso de Francia, en realidad, habría que precisar este tema: no se revocó la visa, sino que lo que se ha hecho es demorar el nombramiento del embajador francés en Estados Unidos".

La declaración francesa que provocó el malestar de Trump

El periodista detalló que el diplomático designado por el gobierno de Emmanuel Macron es Aurélien Le Chevalier, quien debía asumir su cargo en Washington durante septiembre.

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Sin embargo, advirtió que "de continuar esta situación podría llevar algunos meses más" y calificó el episodio como "algo inédito en una relación de 250 años de amistad" entre ambos países.

Francia explicó que el origen de la tensión se encuentra en la reciente renovación del mandato de Volker Türk como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Ha habido diez países que votaron en contra. Estados Unidos lideró esta posición en contra de la renovación del mandato de Volker Türk", señaló.

El conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos

Según Juan Francia, el conflicto se profundizó luego de que la representación diplomática francesa en Ginebra publicara un mensaje en la red social X cuestionando la posición estadounidense. "La delegación diplomática francesa escribe un tuit donde dice que Estados Unidos ya no es el faro de los Derechos Humanos que supo ser", explicó.

Además, indicó que el mensaje remarcaba que Washington había coincidido en la votación con países como Rusia, Corea del Norte, Nicaragua, Mali, Burkina Faso, Israel y Argentina. "La delegación francesa agrega que ya no solamente no representa ese faro de los Derechos Humanos, sino que además es un país que está aislado", sostuvo.

Para el periodista, esa publicación fue el detonante de la reacción de la administración de Donald Trump. "Esta declaración cayó, por supuesto, muy mal en Washington y es un nuevo foco de tensión en esta relación", afirmó.

Como consecuencia, precisó que "el gobierno de Estados Unidos decidió congelar, por el momento, la aprobación del embajador francés Chevalier en Washington", una medida que añade incertidumbre a una de las relaciones diplomáticas más antiguas entre ambos países y que refleja el creciente desacuerdo sobre la política internacional y la agenda de derechos humanos.