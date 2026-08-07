El Senado dio media sanción a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Gobierno tuvo que ceder en la Ley del Manejo del Fuego

El Senado dio media sanción en la madrugada del viernes al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de una extensa negociación que obligó al Gobierno a desprenderse de dos de los capítulos que habían generado mayor resistencia. La Libertad Avanza ya había retirado la flexibilización para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y, pocos minutos antes de la votación, cedió también con la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa continuará ahora su trámite en la Cámara de Diputados.

El texto que consiguió avanzar mantiene las reformas sobre desalojos, expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble. En el caso de los desalojos, incorpora un procedimiento sumarísimo, mecanismos para anticipar la restitución de un inmueble bajo determinadas condiciones y nuevas formas de notificación electrónica. Sobre las expropiaciones, agrega criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para declarar la utilidad pública y modifica las pautas utilizadas para calcular las indemnizaciones.

La última concesión del oficialismo llegó cuando quedó claro que no reunía los votos necesarios para sostener el capítulo sobre tierras incendiadas. La reforma pretendía eliminar las restricciones vigentes durante 30 o 60 años para cambiar el uso de determinados terrenos afectados por incendios, con excepción de los bosques nativos. Senadores aliados que acompañaban el proyecto en general habían anticipado que votarían en contra de ese apartado.

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La sesión había comenzado a las 14.18 y estuvo presidida por Bartolomé Abdala, debido a que Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei. Durante la jornada, el peronismo intentó devolver el proyecto a comisión, pero la moción fue rechazada por 38 votos contra 31. En las inmediaciones del Congreso se desplegó además un amplio operativo de seguridad y se produjeron incidentes durante la movilización convocada contra la iniciativa.

01:44 - Abdala levantó la sesión después de más de 11 horas

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dio por terminada la sesión después de más de 11 horas de debate. La Cámara alta dejó así aprobada en primera instancia la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque con una versión considerablemente más acotada que la enviada originalmente por el Poder Ejecutivo. El proyecto deberá ser tratado ahora por Diputados.

01:39 - Qué capítulos quedaron dentro del proyecto aprobado

La media sanción mantuvo los capítulos vinculados con desalojos, expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble. Para los desalojos, el proyecto establece procesos por vía sumarísima, contempla la restitución anticipada del inmueble cuando exista verosimilitud del derecho y permite utilizar el domicilio electrónico para las notificaciones. También amplía las herramientas de los jueces para identificar a los ocupantes y ejecutar sus decisiones.

En materia de expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y cumplir con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El cálculo del valor del bien deberá tomar como referencia el momento inmediatamente anterior a cualquier actuación estatal que pueda modificar su precio. Además, se establece una actualización de la indemnización hasta el pago efectivo.

01:34 - El capítulo de Manejo del Fuego que el oficialismo retiró antes de votar

La Libertad Avanza quitó a último momento el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego al comprobar que no tenía los votos para aprobarlo. La legislación vigente impide durante 60 años modificar el destino de bosques nativos o implantados, humedales y áreas protegidas que hayan sufrido incendios, ya sean accidentales o intencionales. Para zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, la restricción es de 30 años.

La propuesta oficial buscaba eliminar esas prohibiciones y mantener la limitación únicamente para los bosques nativos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Bosques. El capítulo había recibido críticas tanto del peronismo como de senadores radicales y provinciales que acompañaban otras partes del proyecto. Ante el riesgo de perder apoyos, el oficialismo optó por retirarlo antes de la votación.

01:27 - El Senado dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Senado aprobó en general la iniciativa después de que el oficialismo retirara el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego. La modificación se sumó a la decisión previa de excluir la reforma de la Ley de Tierras, que buscaba flexibilizar las condiciones para que extranjeros adquirieran campos en el país. Con esas dos concesiones, LLA consiguió destrabar la votación y enviar el proyecto a Diputados.

01:24 - Comenzó la votación en general

Después de más de diez horas de exposiciones, el Senado comenzó la votación en general de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La instancia llegó después de nuevas conversaciones entre el oficialismo y los bloques aliados para definir qué capítulos conservaría el proyecto. La reforma de la Ley de Manejo del Fuego quedó finalmente fuera del texto sometido a votación.

01:09 - Bullrich acusó a la oposición de querer que "fracase todo"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionó a los senadores opositores durante el cierre del debate. "Hay algunos que entra el proyecto, no lo leyeron, ni lo leímos nosotros y ya dicen que no", afirmó. La legisladora sostuvo que el oficialismo estaba dispuesto a discutir modificaciones, pero acusó a algunos sectores de rechazar las iniciativas del Gobierno de antemano.

"Si te dicen todo que no de entrada, ¿con quién vas a discutir?", preguntó Bullrich. Luego aseguró que parte de la oposición busca "que esto termine mal y fracase todo". Su intervención se produjo mientras continuaban las negociaciones por el capítulo de Manejo del Fuego.

00:57 - Un cruce de Bullrich con la oposición obligó a intervenir a Abdala

Mientras Bullrich cuestionaba al arco opositor y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, comenzaron las interrupciones desde otras bancas. "Callate la boca, que estoy hablando yo", respondió la senadora libertaria. El intercambio llevó a Abdala a pedir silencio para que pudiera continuar con su exposición.

"Por favor, escuchen. A José Mayans, como miembro de su bancada, se lo escuchó con todo respeto", reclamó el presidente provisional del Senado. Abdala pidió a los legisladores que evitaran las interrupciones mientras hablaban los jefes de bloque. El episodio ocurrió durante uno de los tramos más tensos del cierre.

00:47 - Bullrich defendió el proyecto: "Propiedad privada es certeza para los ciudadanos"

Bullrich sostuvo que la iniciativa apunta a brindar mayores garantías a quienes poseen una vivienda, un comercio o un campo. "Propiedad privada es certeza para los ciudadanos, es terminar con la idea de que se protege al que viola la ley y que el que trabaja no tiene protección", afirmó. La senadora concentró buena parte de su defensa en las modificaciones previstas para los procesos de desalojo.

"Defender la propiedad privada es justamente lo opuesto a lo que hicieron cuando fueron Gobierno", agregó. Según Bullrich, no alcanza con que el derecho de propiedad se encuentre reconocido en la Constitución si los propietarios enfrentan dificultades para ejercerlo. "Hay que darle certezas a la gente", completó.

00:38 - Mayans aseguró que "el Gobierno se cae a pedazos"

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, volvió a apuntar contra Milei durante su discurso de cierre. Afirmó que el Gobierno "se está cayendo a pedazos por toda la corrupción que tiene" y vinculó el proyecto con otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. También sostuvo que el oficialismo busca condicionar a futuras administraciones.

"Entrega un país enajenado, endeudado, con industrias y salarios reventados", aseguró el senador formoseño. Mayans anticipó que su bancada rechazaría el proyecto. "No podemos acompañar esto, que es un delirio", concluyó.

00:26 - Mayans llamó "cipayo" a Milei y cuestionó el capítulo de expropiaciones

Mayans calificó al Presidente de "cipayo" y aseguró que el Gobierno está alterando el cumplimiento de la Constitución. Al referirse específicamente a la iniciativa, sostuvo que su nombre no refleja el contenido de las reformas que propone. Sus críticas se concentraron especialmente en los cambios previstos para las expropiaciones.

"Esta modificación de la Ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo", afirmó. Según el senador, las nuevas condiciones dificultarían que futuros gobiernos recuperen bienes o empresas transferidos al sector privado. El oficialismo rechazó esa interpretación durante el debate.

00:13 - Carolina Moisés cuestionó la reforma de la Ley de Tierras

La senadora jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal, retomó durante su exposición la discusión sobre el capítulo de tierras rurales que el oficialismo había eliminado. La legisladora defendió las restricciones a la extranjerización y sostuvo que el Congreso debe preservar la soberanía sobre el territorio. Para ilustrar su postura, dijo que quería una Argentina como "una canción de Los Chalchaleros".

Moisés también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los impulsores del proyecto. Consideró que la iniciativa original respondía a intereses económicos con capacidad para adquirir grandes extensiones territoriales. El capítulo cuestionado ya había quedado fuera antes de comenzar el tratamiento en el recinto.

23:54 - Salino cuestionó a Sturzenegger y adelantó su rechazo

El senador puntano Fernando Salino, de Justicia Social Federal, recordó que Sturzenegger había impulsado propuestas vinculadas con la propiedad privada durante el gobierno de la Alianza. "Ahora nos dan clases de propiedad privada y se quedaron con todo", sostuvo. También cuestionó la forma en que el texto había sido modificado durante la negociación parlamentaria.

Salino adelantó que su espacio rechazaría la iniciativa tanto en general como en particular. Sus críticas se dirigieron también a Bullrich por su participación en aquella administración como ministra de Trabajo. La intervención se produjo durante la ronda de discursos de los jefes de bloque.

23:47 - Carambia rechazó el proyecto y reclamó una disculpa a Benegas Lynch

El senador santacruceño José María Carambia anunció que votaría contra la iniciativa y reclamó una disculpa pública a Joaquín Benegas Lynch, quien había utilizado el término "tibios" al referirse a sectores que cuestionaron la reforma de la Ley de Tierras. Carambia reivindicó su enfrentamiento con el kirchnerismo y rechazó que las coincidencias circunstanciales en una votación impliquen pertenencia a otro espacio político.

"Obviamente estamos a favor de la propiedad privada, pero no todos los derechos son absolutos", afirmó. El legislador sostuvo que esa posición era compatible con rechazar el proyecto presentado por el Ejecutivo. También defendió la autonomía de los bloques provinciales frente a la polarización entre LLA y el peronismo.

23:35 - Vigo calificó la ley como "un mamarracho"

La senadora cordobesa Alejandra Vigo reafirmó su rechazo al proyecto y lo consideró innecesario. Aseguró que la reforma de la Ley de Tierras había funcionado como un "Caballo de Troya" dentro de la propuesta original. Ese capítulo había sido eliminado durante las negociaciones previas a la sesión.

"Lo único que logró fue generar zozobra en todo el pueblo argentino", sostuvo la legisladora de Provincias Unidas. Vigo aseguró que mantendría su voto negativo pese a los cambios introducidos por el oficialismo. "Es una ley innecesaria, lo pensé así desde el primer momento, es un mamarracho", concluyó.

23:33 - El capítulo de Manejo del Fuego seguía voto a voto

Después de nueve horas de sesión, el oficialismo confiaba en aprobar el proyecto en general, aunque todavía no tenía asegurado el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente impide durante décadas modificar el destino de determinados terrenos afectados por incendios. Para LLA, esas restricciones perjudican a los propietarios; sus detractores advertían que eliminarlas podía favorecer cambios de uso después de los incendios.

Las dudas se concentraban entre senadores aliados que respaldaban otros capítulos. La resistencia terminó obligando al oficialismo a retirar ese tramo antes de la votación definitiva. Fue la segunda modificación de peso que aceptó durante la negociación de la iniciativa.

23:30 - Bullrich difundió un mensaje en defensa de la propiedad privada

Mientras continuaba el debate, Bullrich publicó en X un video para respaldar el proyecto. Allí sostuvo que la iniciativa protege "al trabajador que compró su casa, al comerciante que vive de su local y al productor que trabaja en su tierra". También apuntó contra quienes ocupan propiedades de manera ilegal.

"Se terminó la Argentina donde el delincuente tenía más derechos que el dueño", escribió la senadora. Bullrich volvió así a poner el foco en el capítulo de desalojos, uno de los apartados que finalmente consiguió la aprobación del Senado. "La ley vuelve a estar del lado del que cumple", agregó.

23:14 - Zamora acusó al oficialismo de responder a "poderes económicos"

El senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora rechazó la iniciativa y sostuvo que su contenido no responde únicamente a una discusión ideológica. "Hay alguna pasión que genera responder a determinados factores de poder económicos", afirmó durante su intervención como jefe de bloque. También cuestionó el capítulo de tierras rurales que había sido retirado.

Zamora señaló que la eliminación de ese tramo no despejaba sus objeciones sobre el resto de la propuesta. Consideró que el proyecto era "incongruente, inconstitucional y contraproducente". El exgobernador santiagueño también reivindicó a los sectores del peronismo y el radicalismo que se opusieron a la flexibilización para la compra de tierras por extranjeros.

22:40 - Edith Terenzi adelantó que votará en contra de la Ley de Manejo del Fuego

"¿Realmente vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas?", planteó la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) al adelantar su rechazo al capítulo que deroga la última modificación a la Ley de Manejo del Fuego.

La chubutense, presidenta de la Comisión de Ambiente, advirtió que con la redacción final "quedan únicamente protegidos los bosques nativos" y que la reforma "hace desaparecer" la protección sobre bosques implantados, humedales y áreas naturales protegidas: "Este capítulo es regresivo", sostuvo, y agregó que además contraviene el Acuerdo de Escazú.

También confirmó que votará en contra del capítulo de desalojos, por el pasaje del juicio sumario al sumarísimo "ante la situación que atraviesa la Argentina, con inquilinos que no pueden cumplir su alquiler", aunque sí acompañará los tramos sobre expropiaciones y Registro de la Propiedad Inmueble.

21:45 - Soria: "Buscan garantizar que todo lo que se malvenda nunca más pueda ser recuperado"

El senador rionegrino Martín Soria advirtió que, más allá de que el oficialismo haya quitado el capítulo de extranjerización de tierras, "los otros son igual o tan peligrosos", porque "esta reforma no es inocente, sino que tiene una finalidad de consolidar el esquema que beneficia a los grandes capitales". Apuntó especialmente contra el capítulo de expropiaciones: "Con esto pretenden restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar propiedades para el bien común y hacer que le salgan cada vez más caras al pueblo argentino. Mientras avanzan en la entrega de las empresas estratégicas, lo que buscan es encarecer cualquier intento futuro de recuperar las empresas que quieren rematar, buscan garantizar que todo lo que se malvenda nunca más pueda ser recuperado por el pueblo".

Soria también cuestionó el capítulo de desalojos y calificó a las modificaciones que el oficialismo impulsa sobre la Ley de Manejo del Fuego como "totalmente inconstitucional" y "regresiva en materia ambiental".

21:00 - Pagotto dijo que "hay gobernadores que mandan gente a usurpar"

El senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) salió a defender el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con una acusación directa: "Hay gobernadores y funcionarios que mandan gente a usurpar". "No digo el nombre por razones de secreto profesional, pero qué me vienen a decir a mí que la propiedad privada está protegida. No se es más respetuoso de la Constitución porque se vive en una provincia o se vive en otra", planteó.

Sobre el capítulo de expropiaciones, apuntó puntualmente contra la gestión de su propia provincia: aseguró que en La Rioja "han expropiado media provincia" y desafió a comprobarlo: "Los invito a hacer un censo para ver quiénes han cobrado: el gobierno expropia y no le paga a nadie".

19:30 - Álvarez Rivero dijo que es una ley para los "argentinos y extranjeros que invierten"

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (LLA) defendió el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y lo calificó como "una ley moralmente buena". Sobre el capítulo de desalojos, sostuvo: "No podemos premiar al que ocupa ilegalmente. Si te ocupan una casa que compraste con el esfuerzo de tu trabajo tenés derecho a recuperarla. Lo que es tuyo no puede dejar de serlo porque alguien decidió ocuparlo".

La senadora también defendió el espíritu general de la norma como una señal hacia el mundo productivo: "Es una invitación a la inversión, una invitación a los que siguen invirtiendo y dando trabajo en la Argentina, argentinos y extranjeros", dijo, y cerró: "Nadie invierte donde no se respeta la propiedad privada, donde su propiedad depende de la voluntad de un funcionario".

18:40 - Abad apuntó contra el "manejo del fuego"

Maximiliano Abad, senador radical por Buenos Aires, marcó distancia del oficialismo al advertir que "defender la propiedad privada no implica acompañar cualquier disposición que se incorpore bajo ese título", en un proyecto con capítulos "absolutamente diferentes" entre sí. En esa línea, sostuvo que el capítulo de manejo del fuego "está viciado de inconstitucionalidad", y también cuestionó el ya retirado Capítulo III de tierras rurales: "Estoy convencido de que el proyecto de tierras rurales limitaba la soberanía, podía poner en riesgo la seguridad nacional, y de ninguna manera garantiza el fortalecimiento de la producción del campo argentino".

El senador aprovechó además su intervención para pedir que se recomponga el vínculo con Brasil, en medio de la tensión diplomática con el gobierno de Lula da Silva. "Brasil es nuestro principal socio comercial, es un actor central de la economía", remarcó, y advirtió que una relación dañada "no contribuye en nada a una Argentina que necesita imperiosamente insertarse en el mundo" y fortalecer su cooperación internacional.

"Hago este llamado de atención para que restablezcamos las relaciones plenas con Brasil", cerró Abad.

17:50 - Recalde: "Son duros con los inquilinos pero indulgentes con los ricos"

El senador porteño Mariano Recalde apuntó contra el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con una definición filosa: "Son duros con los inquilinos pero indulgentes con los ricos". Cuestionó puntualmente el capítulo de desalojos exprés: "Lo que hacen es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contratos, en un contexto en el que la gente no llega a fin de mes y se endeuda. No hay ninguna ley ni proyecto que condene a pagar en término los salarios, pero ahora buscan que sí la haya en contra del inquilino".

Recalde también objetó el capítulo de regularización dominial, al considerar que perjudica a los sectores más vulnerables: "Lo que hace esta ley es dificultarle el acceso a la propiedad privada a quienes están ocupando un terreno de manera pacífica e incuestionada pero que no pueden acceder a una escritura, y hoy son más de seis millones de argentinos que ocupan el lugar que viven sin poder acceder a la propiedad de ese lugar".

Cerró con una crítica directa a la falta de visibilidad del proyecto: "Esta ley es una barbaridad, y si la gente la conociera como conoció el capítulo sobre extranjerización de tierras esta votación resultaría de otra manera".

15:45 - El peronismo falló en su intento de mandar el proyecto de nuevo a comisiones

Tras la exposición de Agustín Coto como miembro informante, José Mayans, jefe del bloque Justicialista, pidió que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada volviera a comisión, en protesta por la cantidad de modificaciones que había sufrido el dictamen entre su firma original y esta sesión. La moción fue rechazada por 38 votos contra 31, lo que da una pista de que el oficialismo está encaminado para obtener la media sanción de la ley en general.

Acompañaron el rechazo LLA, los radicales, el PRO, la neuquina Julieta Corroza, Camau Espínola, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi. Votaron a favor de que volviera a comisión el interbloque Popular, Convicción Federal, Beatriz Ávila, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.

Mayans fundamentó su pedido con una queja de fondo sobre cómo se llegó al debate: "Se recibió a las 12.45 el supuesto despacho; me enteré de casualidad. No se puede trabajar así, porque estamos hablando de leyes que son fundamentales para los ciudadanos". Acusó a La Libertad Avanza de haber convertido en costumbre "mandar leyes al Congreso, reunir a la comisión a las apuradas" y dictaminar antes de terminar la discusión, para después seguir modificando el texto "de acuerdo con cómo van con los bloques". "Nunca pasó esto acá", enfatizó.

El senador formoseño también volvió sobre un reclamo que ya venía planteando por la composición de las comisiones, a las que calificó de "irregulares": "Tener una mayoría circunstancial no da derecho a violar las reglas", sostuvo, y les adjudicó por eso "vicios de nulidad" a los despachos. Cerró con una definición política sobre el fondo del proyecto: "La inviolabilidad de la propiedad privada está garantizada por el artículo 17, y este proyecto está hecho para grupos y elites, y perjudica a los argentinos, así que no vengan con eufemismos. Por eso está llena esa plaza", en referencia a la movilización que se realizaba en las inmediaciones del Congreso.

15:10 - Comenzó el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Ya sin el cuestionado artículo III que modificaba la ley de tierras, comenzó en el Senado el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.​

14:55 - Bullrich pidió a Lula que vuelva el embajador de Brasil a la Argentina

La titular de LLA en Senado, Patricia Bullrich, se metió de lleno en el conflicto diplomático entre la Argentina y Brasil a partir de los insultos del presidente Javier Milei a Lula da Silva.

"Nosotros creemos que Argentina ha sido siempre respetuosa de Brasil. Cuando nuestro presidente va a Brasil con todo derecho político de apoyar a quien cree que tiene que apoyar, es considerado una intromisión. Cuando Lula apoya Arce en Bolivia, para Petro, para Boric, para Orsi y para Massa en 2023, no es considerado una intromisión", afirmó.

Asimismo, recordó que "la Justicia le dio la posibilidad de ver a a Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de presidiaria. No pasó lo mismo con el Presidente argentino que pidió verlo a Bolsonaro y no lo dejaron. Respetemos que Argentina no sea tratada como un país de segunda. Nuestro presidente tiene el derecho de apoyar a quien quiera".

"Tengo mis razones par pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo, vamos a seguir trabajando en varios frentes con Brasil. Yo le pido a Lula que vuelva el embajador Bitelli a la Argentina. Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre. Le pido que le haga llegar este mensaje de nuestro bloque a Lula, vamos a presentar un proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores para ello", concluyó.

14:25 - Benegas Lynch se defendió por tener una empresa que asesora extranjeros a comprar tierras

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch se defendió en el Senado de la Nación por el pedido de Juliana Di Tullio de abstención e inhabilitación inmediata del legislador libertario para intervenir, debatir, firmar dictámenes y emitir su voto.

En una cuestión de privilegio al arrancar la sesión, el senador libertario sostuvo que hay "una ausencia de conflicto de interés particular" y "una falta de sustento jurídico" en el planteo, y pidió directamente que se rechace in limine. Confirmó ser dueño de Glocal Terra, la empresa que fundó en 2020 y que se dedica a "la administración de campos y al asesoramiento a dueños de campos y compradores de campos", además de valuar propiedades y producir granos y carne.

Su defensa central fue jurídica: citó la Ley de Ética Pública que invocó Di Tullio y remarcó que, para que exista conflicto de intereses, la norma "exige un interés directo y singular", es decir, un beneficio que recaiga solo sobre su empresa y no sobre el resto del sector. "Nada más alejado de la realidad", dijo, y argumentó que todo lo que viene votando —incluida la Ley de Modernización Laboral y tratados de libre comercio— beneficia en general al sector privado, no de forma exclusiva a su firma. "No debería haber votado absolutamente nada de lo que voté porque representa al sector privado. Que se abstenga el que tenga empleados cuando votamos Modernización Laboral, o el que exporta cuando tratamos un tratado", ironizó.

El senador también apuntó contra la oportunidad del planteo de Di Tullio, al señalar que la impugnación llegó "a sabiendas de que ese capítulo no se iba a votar", en referencia a la caída del capítulo de tierras. "Es parte del barro político y el cuero se me irá engrosando", cerró en ese punto. Además, volvió a cuestionar la ley vigente de tierras rurales con el mismo argumento que ya había usado Bullrich: que el valor de los campos "cayó al 50%" desde su sanción y que solo se beneficiaron "los Lázaro Báez de la vida", con 450.000 hectáreas compradas en la Patagonia "a precio de descuento" por "amigos del poder".

Cerró con una crítica más amplia al clima político que rodeó el debate: "El show mediático, el status quo, la presión de la izquierda más rabiosa, de la ignorancia de los tibios del medio, nos lleva a no poder hoy lamentablemente votar este capítulo".

14:20 - Negaron el voto virtual a Fernández Sagasti y Fama

Patricia Bullrich logró que el Senado postergara, sin necesidad de votarlo en el recinto, el pedido de la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti para participar de forma remota en la sesión de este jueves por su embarazo avanzado. Junto a los jefes de bloque, acordó en su despacho girar ese pedido —y el similar del radical Flavio Fama, que se recupera de una cirugía— a la comisión de Asuntos Constitucionales, para que se resuelva mediante proyectos parlamentarios. La moción se aprobó por unanimidad y a mano alzada, con el aval incluso del peronismo, evitando así un debate más complejo en pleno recinto.

La jugada se lee en clave de interna: Victoria Villarruel había sido quien, días atrás, habilitó el pedido de Fernández Sagasti para que el propio cuerpo decidiera si autorizaba su participación virtual. Al lograr que el tema pasara directamente a comisión, Bullrich le "trabó la jugada" a la vicepresidenta y evitó que ese gesto de Villarruel se tradujera en una votación efectiva este jueves. En el entorno de la exministra de Seguridad festejaron la maniobra como una victoria propia en la pulseada que ambas sostienen.

La moción de Bullrich se presentó al inicio de la sesión, encabezada por el presidente provisional Bartolomé Abdala (en lugar de Villarruel, que quedó a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Ecuador). Con este movimiento resuelto, el oficialismo avanza confiado hacia la votación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, para el que asegura contar con más de 40 votos.

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JD/