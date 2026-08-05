Ese jueves 6 de agosto, se producirá una marcha al Congreso, contra la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en el Senado ese mismo día. Debido a ello, la frecuencia de colectivos se verá directamente afectada, mientras que algunas calles de la zona permanecerán cerradas.

La Ley de Inviolabilidad propone distintos cambios a leyes relacionadas con el acceso a la tierra y la vivienda, como la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiaciones. Este miércoles 5 de julio por la tarde, el gobierno Nacional definió el retiro del capítulo en el que se realizaban modificaciones profundas a la Ley de Tierras N°26.737, como el aumento del 25% al límite de tierras que pueden quedar en manos de extranjeros, ya que presentarán el mismo como un proyecto aparte.

Cuándo se debatirá la reforma del Banco Central en Diputados y cuáles son los polémicos cambios que intenta imponerle Milei a la institución

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Marcha 6A: qué calles estarán cortadas durante la jornada

La concentración de la marcha se llevará a cabo en la Plaza de los Dos Congresos e iniciará a las 12 del mediodía, mientras que se espera que la mayor cantidad de gente esté concentrada a las 17:00. Es por ello que las calles que la rodean, como la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia serán puntos críticos de concentración.

Debido a ello, es recomendable evitar circular en auto las calles delimitadas por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy – Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio En paralelo, algunas organizaciones sociales iniciarán su recorrido desde esta última y caminarán por toda la Avenida de Mayo hasta llegar al Congreso.

Jubilados marcharon al Congreso con apoyo de la CGT y las dos CTA y lanzaron un plan de lucha contra el Gobierno

Cómo afectará al transporte público la marcha 6A

Debido a las calles cortadas, varios colectivos que tienen como eje el Congreso y el centro de la ciudad deberán modificar su recorrido habitual, como la líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Normalmente los que se dirigen al Norte o Sur se desvían a las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que las que viajan de Este a Oeste bajan por Avenida Jujuy o 9 de Julio.

En el caso de los subtes, la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada, mientras que Sáenz Peña o Pasco podrían verse afectadas por la congestión masiva. Por otro lado, la estación Callao de la Línea B contará con afluencia muy alta y Entre Ríos de la línea E se verá afectada en sus accesos peatonales.

JSM