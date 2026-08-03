Trambús en Buenos Aires: recorrido, paradas y conexiones del colectivo eléctrico que llega a Aeroparque

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Trambús, un nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico que busca mejorar la conexión entre el norte y el sur porteño. El corredor permitirá combinar con cinco líneas de subte, distintos servicios ferroviarios y tres trazados del Metrobús sin necesidad de atravesar el centro.

Cerrarán la estación General Urquiza de la Línea E por obras: cuánto durarán los trabajos

Identificado como Trambús T1, el servicio conecta el Aeroparque Jorge Newbery con la estación Sáenz, ubicada en el barrio de Nueva Pompeya. El recorrido tiene una extensión aproximada de 22 kilómetros y utiliza vehículos eléctricos que circulan sobre neumáticos, por lo que no requieren vías ni tendido ferroviario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El corredor dispone de 71 paradores y tendrá una frecuencia estimada de cuatro minutos durante las horas de mayor demanda. Según las previsiones oficiales, podría transportar diariamente entre 50.000 y 60.000 pasajeros.

Uno de los principales beneficios anunciados es la reducción de los tiempos de traslado. La implementación de carriles exclusivos y preferenciales, junto con un sistema de prioridad semafórica, permitiría acortar hasta un 40% los viajes entre los extremos de la traza.

Qué recorrido hace el Trambús T1

El Trambús atraviesa algunos de los sectores con mayor movimiento de pasajeros de la Ciudad. Su itinerario comprende Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo, hasta llegar a la zona de Aeroparque.

El diseño transversal del corredor apunta a ofrecer una alternativa para quienes necesitan trasladarse entre distintos barrios sin ingresar al área central de Buenos Aires. De esta manera, el sistema busca descentralizar parte de los viajes y facilitar conexiones que actualmente requieren más de una combinación.

Durante su recorrido, el Trambús conecta las líneas A, B, D, E y H de subte. Entre los enlaces más importantes se encuentran las estaciones Palermo de la línea D, Dorrego de la línea B, Acoyte y Río de Janeiro de la línea A, Avenida La Plata de la línea E y Hospitales de la línea H.

También permite combinar con los servicios ferroviarios en las estaciones Sáenz, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Tres de Febrero. A estas conexiones se suman los corredores Metrobús Juan B. Justo, Cabildo y Del Sur, lo que amplía las opciones para continuar el viaje hacia otros puntos de la Ciudad y el área metropolitana.

Cómo son las unidades eléctricas del Trambús

Los vehículos del Trambús funcionan exclusivamente con energía eléctrica, alcanzan una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y fueron diseñados para circular por carriles exclusivos o preferenciales. Al no utilizar combustibles fósiles durante su operación, no producen emisiones contaminantes y generan menos ruido que los colectivos tradicionales.

Las unidades incorporan WiFi gratuito, aire acondicionado y cargadores USB para celulares. Además, cuentan con información del servicio en tiempo real y un sistema multipago destinado a facilitar el acceso de los pasajeros.

Tren Sarmiento: cómo funcionará el domingo 2 de agosto por obras entre Liniers y Once

En materia de accesibilidad, los vehículos poseen piso bajo y rampas para personas con movilidad reducida. Estas características buscan simplificar el ascenso y descenso de usuarios en silla de ruedas, adultos mayores y pasajeros que viajan con cochecitos.

El equipamiento de seguridad incluye cámaras, GPS, espejos retrovisores digitales y sistemas para detectar puntos ciegos. También dispone de tecnología ADAS de asistencia a la conducción, alerta de colisión frontal y detección de peatones.

Qué calles cambiaron de sentido por el Trambús

La puesta en funcionamiento del corredor exigió modificaciones en la circulación vehicular, especialmente en Caballito, para incorporar los nuevos carriles y ordenar el tránsito en las calles atravesadas por el servicio.

La calle Acoyte pasó a tener mano única y dispone de un carril exclusivo, mientras que Honorio Pueyrredón modificó su circulación entre Neuquén y Gaona. Felipe Vallese mantiene el doble sentido entre Acoyte y Ambrosetti.

Por su parte, Ambrosetti quedó con sentido único hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia, mientras que Balcarce pasó a tener sentido único hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia. También se construyeron nuevos paradores sobre el parque lineal de Honorio Pueyrredón para integrar el Trambús con el resto de la red.