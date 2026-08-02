Cerrarán la estación General Urquiza de la Línea E por obras: cuánto durarán los trabajos

La estación General Urquiza de la Línea E del Subte de Buenos Aires cerrará sus puertas a partir de este lunes 3 de agosto. La medida responde al Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y optimizar la experiencia de viaje de los usuarios de la red subterránea. Según detalló el Gobierno de la Ciudad, los trabajos se extenderán por un lapso estimado de tres meses.

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Cómo serán las obras en la estación General Urquiza de la Línea E

Previo al cierre total, se venían ejecutando tareas preliminares en horarios no laborales para avanzar en la impermeabilización, pintura, recambio de pisos, instalación de iluminación LED, renovación de señalética e incorporación de indicación en sistema Braille sobre pasamanos y pórticos. Asimismo, la intervención incluye la colocación de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos.

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A partir de este lunes, los trabajos se trasladarán a áreas clave que requieren la suspensión del servicio, tales como accesos, galerías de escaleras pedestres y mecánicas, vestíbulos y andenes. Para solucionar los problemas de humedad, se llevarán a cabo tareas de inyección, tratamiento de juntas y la colocación de un revestimiento anticorrosión de aluminio y zinc en el techo para canalizar el agua y prevenir filtraciones.

La estación General Urquiza de la Línea E del Subte de Buenos Aires cerrará sus puertas a partir de este lunes 3 de agosto

En paralelo, dado el valor histórico del espacio, se realizará una restauración especializada de sus murales de la mano de un equipo de profesionales, bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Qué estaciones de subte ya fueron renovadas

Hasta el momento, el Plan de Renovación Integral ya concretó la puesta en valor de veinte paradas de la red:

Línea A: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro.

Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro. Línea B: Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia.

Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia. Línea C: San Martín.

San Martín. Línea D: Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo.

Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo. Línea E: Jujuy (además de paradores del Premetro).

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Actualmente, además del cierre de General Urquiza, permanece sin prestar servicio la estación Tribunales de la Línea D. A su vez, el programa prevé continuar con intervenciones en Alberti, Pasco y Sáenz Peña (Línea A); Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y Entre Ríos (Línea E).

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