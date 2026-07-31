Estado del subte hoy: cómo funcionan las líneas A, B, C, D, E y H hoy, 31 de julio

El servicio de Subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se desarrolla con normalidad este viernes 31 de julio de 2026.

Conocé en tiempo real el estado de funcionamiento de las seis líneas de subte y el Premetro para planificar tu viaje.

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El subte de Buenos Aires hoy, 31 de julio: el estado de las líneas EN VIVO

Esta nota se actualiza en tiempo real ante eventuales piquetes, demoras por fallas técnicas, medidas de fuerza sindicales o interrupciones por causas de fuerza mayor.

- Línea A (Plaza de Mayo - San Pedrito): Servicio normal.

- Línea B (Leandro N. Alem - Juan Manuel de Rosas): Servicio normal.

- Línea C (Retiro - Constitución): Servicio normal.

- Línea D (Catedral - Congreso de Tucumán): Servicio normal - Estación Tribunales cerrada por obras de renovación integral.

- Línea E (Retiro - Plaza de los Virreyes): Servicio normal.

- Línea H (Hospitales - Facultad de Derecho): Servicio normal.

- Premetro: Servicio normal.

Subte de Buenos Aires: qué estaciones están cerradas por obras

Actualmente, dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), se deben tener en cuenta las siguientes afecciones programadas al servicio:

- Estaciones cerradas por obras: Tribunales de la Línea D.

Horarios de apertura y cierre del subte de Buenos Aires

Para verificar los horarios habituales de operación en la red:

- Lunes a viernes: De 5:30 a 23:30 hs.

- Sábados: De 6:00 a 24:00 hs.

- Domingos y feriados: De 8:00 a 22:30 hs.

- Línea B: Viernes y sábados horario extendido.

¿Qué medios de transporte valoran más los porteños?

Tarifas y medios de pago para viajar en subte vigentes al 31 de julio

Los usuarios de Subte abonan una menor tarifa cuanto más viajan. Los descuentos son del 20%, 30% y 40% en la medida que se superan los 20, 30 y 40 viajes mensuales y se aplican desde el primer día del mes hasta el último.

Este beneficio se encuentra disponible con todos los medios de pago, es decir tanto con la tarjeta SUBE como con tarjetas de crédito, débito, NFC y pago con código QR, siempre que se use el mismo medio de pago. Se puede utilizar todos los días, sin límite de horario.

De 1 a 20 viajes: $1.621,00 ($2.541,10 con SUBE no registrada)

De 21 a 30 viajes: $ 1.296,80 ($2.032,88 con SUBE no registrada)

De 31 a 40 viajes: $1.134,70 ($1.778,77 con SUBE no registrada)

41 viajes o más: $972,60 ($1.524,66 con SUBE no registrada)

El costo del pasaje se abona mediante la tarjeta SUBE o a través de los nuevos medios de pago contactless (tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales en molinetes habilitados).

ds