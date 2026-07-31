Caso Diego Fernández Lima: se conoció el resultado del análisis realizado a los nuevos restos óseos hallados en la casa de Cristian Graf

Se anunció el resultado del estudio que se le realizó a los restos óseos encontrado por integrantes de Gendarmería Nacional durante la última excavación en la casa de Cristian Graf, en Coghlan, donde hallaron el cuerpo de Diego Fernández Lima, 40 años después de que desapareció.

Todo arrancó a comienzos de junio, cuando el fiscal Martín Fernando López Perrando pidió que se analizaran los restos óseos encontrados en las últimas excavaciones realizadas en el patio de la casa de Graf con el fin de identificar si pertenecen o no al adolescente asesinado en el año 1984.

Diego Fernández Lima

El material a peritar fue enviado a la Morgue Judicial de la Nación por personal de Comisaría Vecinal 12C el 23 de junio de 2026, le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

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El primer elemento peritado, según los expertos, por “su morfología general y variables métricas, no presenta correlato anatómico con la especie humana” y correspondería a un gallo-gallina; el segundo elemento tampoco es humano según los expertos.

Cristian Graf

La conclusión del documento es que “considerando la morfología general y variables métricas de ambos elementos, es posible establecer que los mismos no presentan correlato anatómico con la especie humana”.

Al comienzo del hallazgo se pensó que podrían ser restos de cerámica y huesos de animales, pero el fiscal remarcó la importancia de analizar cualquier pieza que pueda ser fundamental para la causa.

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Por su parte, el abogado Martín Díaz, uno de los defensores de Cristian Graf, habló con la Agencia Noticias Argentinas y ratificó la inocencia de su cliente, señalando que, “por el tiempo transcurrido es imposible determinar un responsable del hecho. El tiempo transcurrido va a impedir que se pueda juzgar y, menos aún, determinar con la certeza que exige la ley la responsabilidad penal”.

Cristian Graf

Qué fue lo último que se supo de Diego Fernández Lima

El 26 de julio de 1984 Diego Fernández Lima salió de su casa en Villa Urquiza, se cruzó con un conocido y nunca más se lo volvió a ver. Su familia radicó la denuncia por su desaparición ese mismo día, a las 20.30 horas.

Sin embargo, para los investigadores se trataba de una “fuga de hogar”, lo que provocó al congelamiento de la causa durante más de cuatro décadas, hasta que sus restos fueron encontrados, el año pasado, en el patio de la casa de su excompañero Cristian Graf.