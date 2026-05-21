A un año del descubrimiento del cuerpo de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 y cuyos huesos fueron encontrados en el patio de uno de sus excompañeros de colegio, la Justicia recomendó que se realicen más excavaciones en la vivienda, ubicada en el barrio porteño de Coghlan. El caso revivió una vieja crónica policial y mediáticamente trascendió luego de que se conociera que se trata de un terreno lindero al que vivió el músico Gustavo Cerati.

Este miércoles, se conoció el informe pericial de un estudio con un georradar que realizaron especialistas de la Gendarmería Nacional en la casa del único sospechoso que tiene la causa, Cristian Graf. Los expertos de la División Prospección Geofísica de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses encontraron una anomalía geofísica junto a la medianera derecha, cerca de donde se ubicaron los restos de Diego.

Anulan el sobreseimiento de Cristian Graf y reabren la investigación por asesinato

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"En función de ello, recomendaron realizar una verificación directa mediante excavaciones controladas para determinar la naturaleza del elemento detectado en el subsuelo", señala el documento, al que accedió PERFIL. De esta manera, las autoridades buscarán analizar qué hay en el sector señalado por la pericia y, por este motivo, se ordenó a los Graf que no realicen modificaciones en el patio por 60 días mientras se define si se lleva a cabo la nueva medida.

Las tareas se hicieron el 4 de mayo pasado por un pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, a cargo del fiscal Martín López Perrando. El examen con georradar se enmarca en el reinicio de la investigación, ya que el 28 de noviembre de 2025 la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento del único imputado en el expediente.

La vivienda donde encontraron los restos.

Graf, de 57 años, había asistido junto a Fernández Lima a la Escuela Nacional de Educación Técnica N.º 36 “Almirante Guillermo Brown” (ENET 36) y el juez Alejandro Litvack, del Juzgado N°56, lo había exculpado por presunto "encubrimiento" del cuerpo. Sin embargo, los camaristas consideraron que la decisión había sido prematura y ordenaron investigar el caso desde el inicio.

Así, la pesquisa se reorientó hacia la hipótesis del homicidio de Fernández Lima, que desapareció el 26 de julio de 1984 cuando había salido de su casa, en Villa Urquiza. El hallazgo de sus restos ocurrió el 20 de mayo de 2025 cuando un grupo de albañiles estaba trabajando en el fondo de la vivienda de avenida Congreso al 3700 y dieron con los huesos y una serie de objetos que luego se supo que eran de Diego.

El fiscal López Perrando ya había manifestado que estaba convencido de que el adolescente habría sido asesinado en ese domicilio: "Existe una afirmación insoslayable y es que Diego Fernández fue asesinado tras ser atacado con un elemento cortopunzante, luego se lo intentó desmembrar para ocultar el cadáver", consideró al apelar al sobreseimiento.

Nota en la revista Esto! de 1986 sobre la desaparición de Diego Fernández Lima.

"Finalmente fue ocultado a partir de su enterramiento en los fondos de la vivienda habitada desde aquel entonces y hasta el presente por Cristian Graf", añadió en el documento, cuyas afirmaciones se basan en los datos aportados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que logró identificar que los restos óseos pertenecían al joven desaparecido y cómo fue la mecánica del crimen.

La desaparición de Diego Fernández Lima

Diego, a quien sus amigos llamaban "Gaita", tenía 16 años y jugaba de las divisiones inferiores del Club Atlético Excursionistas. Aquel 26 de julio de 1984 volvió del colegio, almorzó con su madre y después salió de su hogar para visitar a un amigo. Un conocido lo vio caminando por la calle Rómulo Naón, lo saludó y desde entonces no se supo más nada de él.

Alrededor de las 20.30, sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima, hicieron una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 39 de la Policía Federal, donde quedó asentado como presunta “fuga de hogar”. Desde ese momento comenzó una búsqueda que incluyó el reparto de panfletos y entrevistas en algunos medios de comunicación para visibilizar el caso.

Según narró Javier, hermano de Diego, durante cuatro décadas jamás dejaron de buscarlo. En un reportaje, contó que su padre murió en un accidente en 1991, atropellado por un automóvil mientras investigaba pistas por su cuenta.

El hallazgo de los restos en Coghlan

Los huesos de Diego Fernández Lima aparecieron el 20 de mayo pasado, cuando los obreros mencionados realizaban una medianera en la casa de los Graf. En ese momento todavía no se sabía que pertenecían a él, pero la noticia se conoció porque el chalet de al lado había pertenecido a la artista Marina Olmi, hermana del actor Boy Olmi, que se lo había alquilado a Gustavo Cerati entre 2002 y 2003.

Algunos de los objetos encontrados que pertenecían a Diego Fernández Lima.

Los albañiles avisaron a la hermana del ahora imputado y un vecino llamó a la policía. Así dio inicio a la investigación que está en manos del fiscal López Perrando, en la cual meses después los forenses confirmaron que los 151 fragmentos de huesos hallados eran de Diego. Entre los restos había una moneda japonesa, un reloj con calculadora Casio, un llavero naranja con una llave, una ficha de casino, la hebilla de un cinturón, la suela de un mocasín talle 41 y una corbata escolar, que eran propiedad del chico desaparecido.

Los objetos dieron mayor precisión sobre la edad de la víctima. Además, los especialistas indicaron que había muerto producto de una puñalada en el tórax (presentaba una marca de arma blanca en su cuarta costilla derecha) y tras el crimen hubo un intento fallido de desmembrarlo, pero el o los responsables no lo consiguieron.

Desde que se conoció la identidad de la víctima y se avanzó con su imputación, Cristian Graf se declaró inocente. En una entrevista con TN, reveló que conocía a Diego y que iban juntos a la ENET 36 pero dijo que no tenían relación, a diferencia de lo señalado por otros testigos, que habían comentado que compartían la pasión por las motos.

En los últimos días se conocieron nuevas testimoniales de excompañeros de los implicados. Mientras tanto, se cree que la causa por "homicidio" podría prescribir debido a que pasaron más de 40 años del asesinato, lo que impediría al Estado seguir investigando una acción penal, dependiendo de las circunstancias (en casos similares, la prescripción se cumple a los 15 años). Aquí, la Fiscalía también tiene en cuenta posibles maniobras de ocultamiento o entorpecimiento que podría haber realizado Graf.

FP