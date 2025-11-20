Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados el 20 de mayo pasado en la casa del barrio de Coghlan de uno de sus ex compañeros de colegio, Cristian Graf, luego de más de cuarenta años desaparecido. Este viernes, su familia recibió los huesos que estaban enterrados en el jardín de esa propiedad y convocó a participar de un velorio para despedirlo, a la espera de que se resuelva la situación judicial del único sospechoso.

“Hoy es un día especial. Después de 41 años, volví a juntarme con Diego. Es terrible”, expresó Javier Fernández Lima, hermano del joven que estaba desaparecido desde el 26 de julio de 1984 cuando salió de su casa, en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. Sobre el momento que transita la familia, expresó que es "algo durísimo, que no le deseo a nadie".

La familia de Diego Fernández Lima y la Fiscalía apelaron al sobreseimiento de Cristian Graf

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, confirmó que el último adiós a Diego podrán hacerlo en Nardi Sepelios, ubicado sobre la avenida Álvarez Thomas y Arizona, este viernes 21 de noviembre a las 15 horas. “Lo vamos a despedir, como se merece, a mi amado hermano. Los esperamos”, agregó el hombre que también forma parte de la querella en la causa.

La noticia sobre la desaparición de Diego volvió a tomar fuerza hace seis meses, cuando un grupo de albañiles que trabajaban en la propiedad de Graf encontraron los restos junto a varios objetos en el momento en que estaban levantando una medianera. El caso se viralizó porque en la vivienda lindera había vivido Gustavo Cerati entre 2001 y 2003, ya que se la alquilaba a la artista Marina Olmi.

El lugar en el que fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima.

Entre los elementos había una moneda japonesa, un corbatín escolar, una ficha de casino, un llavero naranja con una llave, el pedazo de un mocasín talle 41 y un reloj-calculadora Casio CA-90. En agosto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) estableció que los huesos eran del menor de 16 años desaparecido en la década de los '80 y señaló que la muerte fue violenta y se habría producido por una puñalada.

Tras difundirse la identidad de la víctima y del dueño del chalet en el que estaban los huesos, un hombre que actualmente reside en México contó a la Justicia que Fernández Lima y Graf habían asistido al mismo colegio: la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 "Almirante Brown". A partir de ese momento, el hombre de 57 años se convirtió en el principal sospechoso del hecho.

Javier Fernández Lima, hermano de Diego.

Caso Fernández Lima: Cómo sigue la causa

El caso por el homicidio de Diego Fernández Lima está prescripto, ya que han pasado 41 años desde su muerte, muchos más de los establecidos como plazo máximo para una causa de este estilo, ya que se estima que ocurrió en 1984. Este delito no puede ser juzgado con una condena penal a esta altura, por lo que solo un juicio por la verdad o una demanda civil tendrían más chances de prosperar.

Sin embargo, el fiscal Martín López Perrando -a cargo de la investigación- acusó a Graf de "encubrimiento", por haber realizado diversas acciones y conjeturas sobre la aparición de los restos de la víctima en su patio, presuntamente con el fin de desviar la investigación. A fines de octubre, el juez Alejandro Litvack del Juzgado Correccional Nº 7 dictó el sobreseimiento.

Esta resolución fue apelada por la fiscalía y la querella y el próximo miércoles 26 de noviembre se realizará la audiencia para tratarla, por lo que la familia podría tener novedades a mediados de diciembre.

FP/ff