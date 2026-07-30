Más de un mes después del crimen de Lautaro Servín, el adolescente que fue asesinado por motochorros cuando iba al colegio junto a su papá, en la localidad bonaerense San Francisco Solano, la Policía detuvo a dos sospechosos. La investigación logró reconstruir los movimientos de los presuntos responsables gracias al testimonio de un joven que habría sido asaltado por esas personas, minutos antes del homicidio.

El hecho ocurrió el 23 de junio pasado por la mañana, cuando la víctima, de 17 años, se trasladaba en moto junto a su padre, Marcelo Servín, rumbo a la escuela. En el camino fueron interceptados por al menos dos delincuentes que intentaron robarles el vehículo. Durante el ataque, los ladrones le dispararon a Lautaro tres veces por la espalda.

El desesperado reclamo por el adolescente de 17 años asesinado a sangre fría en Solano: "La impunidad sería inadmisible"

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Según relató Marcelo, su hijo intentó protegerlo cuando los agresores abrieron fuego. “Él se les tiró encima, no me dejó llegar a cubrirlo porque él me cubrió a mí. Le dispararon y uno de los tiros le dio en el corazón, se me murió en los brazos”, explicó a la prensa el papá del joven. Luego, dijo que al advertir que seguía con vida, los acusados lo balearon de nuevo en lugar de escapar.

“Escuché que dijeron ‘no murió, tirale’ y volvieron a dispararle”, detalló el hombre. Un vecino de la zona los asistió y después trasladó de urgencia al joven al Hospital General de Agudos Arturo Oñativia, ubicado en la localidad de Rafael Calzada, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo.

"A Lautaro no le sacaron nada; cayó al piso ya reducido y volvieron sobre él. Hay un testigo que escuchó la orden de rematarlo", confirmó a PERFIL el abogado Ignacio Barrios, que representa a la familia del chico. Además, señaló que la causa quedó en manos del fiscal Sergio Schafer, de la UFI Nº 4 descentralizada de Almirante Brown, que ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad, entre otras medidas.

El robo que permitió dar con los acusados

La investigación permitió establecer que los sospechosos escaparon hacia una metalera ubicada en la calle Jilguero, en el barrio 2 de Abril. Ese lugar era utilizado como base de operaciones de una banda dedicada al robo de motos y, según se determinó luego, dos de sus integrantes habían salido desde ese mismo lugar y habían cometido otro asalto antes del crimen del adolescente.

Los quince minutos previos al homicidio, los mismos delincuentes sorprendieron a un hombre y a su sobrino en el cruce de Presidente Perón y Río Negro, donde les robaron una moto marca Motomel de 110 cc. Ese episodio terminó siendo una de las claves de la causa, ya que el joven asaltado, de 18 años, describió a los ladrones y los vehículos que utilizaban.

Uno de los detenidos por el crimen de Lautaro Servin.

Entre ellos, había una moto Honda GLH negra con un particular guardabarros delantero color rojo, detalle que coincidió con las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de la zona. De esta manera, los investigadores identificaron a los sospechosos como Lautaro Franco, de 18 años, y León R., de 17.

El menor de ellos era investigado por una causa por "abuso de armas" luego de una discusión con un vecino, en la que terminó efectuando un tiro. Una pericia balística determinó que una vaina servida registrada allí y otra hallada en la escena del crimen de Servín habían sido disparadas por la misma pistola. Finalmente, el menor fue detenido mientras circulaba en otra moto, sin papeles.

Además, en el marco de la pesquisa se llevaron a cabo varios allanamientos en los que se incautaron teléfonos y ropa. Uno de los celulares, atribuido a Franco, tenía de fondo de pantalla una foto de una Honda GLH con el guardabarros rojo, similar a la usada en el raíd delictivo del 23 de junio.

El análisis de los dispositivos reveló conversaciones que, según consta en la causa, daban cuenta de que sus familiares presuntamente sabían de su participación en el caso, y pocas horas después se habrían coordinado maniobras para ocultar pruebas y entorpecer la investigación. El joven de 18 años, que permanecía prófugo, terminó entregándose en la Comisaría 6ta de Lomas de Zamora.

Ambos adolescentes quedaron detenidos e imputados por "homicidio criminis causa y uso de arma de fuego", además de "robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda y por uso de arma de fuego en grado de tentativa".

El emotivo video de la familia de Lautaro

Días atrás, al cumplirse un mes del asesinato de Lautaro, su mamá, Victoria Ramos, difundió un emotivo video en sus redes sociales para recordarlo y renovar el pedido de justicia. Con imágenes donde se lo ve jugando al fútbol, estudiando y compartiendo tiempo con amigos y familiares, expresó que "su amor sigue intacto en ellos como desde el primer día".

"Un mes después de que tu amor se transformó y tu luz es nuestra salvación. Tu amor verdadero no tiene fronteras ni distancia. Recordarte en esta fecha es volver a mirar al cielo y sentirte cerquita de cada uno de nosotros. Nos unimos para que tu luz nunca deje de brillar y para que tu nombre no sea olvidado", dice el texto que aparece en la grabación.

En el mensaje, sus allegados destacaron la forma de ser del adolescente y el vacío que dejó su ausencia. "Gracias por ser una persona tan única, por tener esa esencia que no la tenía nadie. Por tus enseñanzas, por tus locuras. Porque nunca dejaste de ser vos. Es difícil aprender a vivir con esto, pero el amor que nos das todos los días nos hace sacar fuerzas donde no las hay", señalaron.

Por último, recordaron los proyectos que Lautaro no pudo concretar. "Teníamos que verte terminar el colegio, cumplir tu sueño de ser padre y recibirte en el profesorado de Educación Física. Por más que nos cueste seguir, no vamos a dejar de gritar tu nombre, porque tu caso no va a ser uno más. No tiene que haber otro Lautaro, estudiar no tiene que costar la vida. Hoy tu voz somos nosotros y vamos a hacer que tu nombre sea escuchado".

FP