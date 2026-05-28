Crimen de Diego Fernández Lima: qué encontraron en las nuevas excavaciones hechas en la vivienda de Cristian Graf

Las nuevas excavaciones realizadas en el jardín de la casa de Cristian Graf, investigado por el crimen de Diego Fernández Lima, cuyos restos óseos fueron encontrados tras 41 años, fueron negativas.

La abogada Érica Nyczypor, miembro del equipo de defensores de Graf, habló con la Agencia Noticias Argentinas (NA) y explicó que los agentes de Gendarmería, personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y oficiales de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad arrancaron los peritajes en las primeras horas de este jueves 28 de mayo y terminaron alrededor de las 13.

Caso Diego Fernández Lima: ordenan nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf

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La letrada especificó que “no se halló nada: ningún material biológico humano ni ningún elemento referido a la causa. Lo que sí se encontró fueron pedacitos de caño y cerámica, así como material biológico de un animal, pero nada relevante”. Y agregó que se analizó el “sector lindante a la medianera derecha del patio trasero a una profundidad de 50 centímetros y su correspondiente secuestro”.

Diego Fernández Lima

Para luego reconocer que “en ese lugar, el georradar había detectado una anomalía, que resultó ser el tronco de un árbol antiguo que había en la propiedad”.

Según la defensora, la familia Graf está “bien” y “tranquila” porque “toma las decisiones correspondientes para sobrellevar toda esta situación y para que se pueda saber lo que pasó en su momento. Están a disposición de la Fiscalía”.

Cristian Graf

Qué le sucedió a Diego Fernández Lima y los dos nuevos testimonios que pueden cambiarlo todo

Diego Fernández Lima salió de su casa, ubicada en Villa Urquiza, el 26 de julio de 1984, se cruzó con un conocido y, desde ese momento, nunca más se lo volvió a ver. Ese mismo día, a las 20.30 horas, su familia radicó la denuncia por su desaparición. Sin embargo, los investigadores definieron el hecho como una “fuga de hogar” y la causa quedó paralizada.

En mayo de 2025, los restos óseos del joven aparecieron enterrados en el chalet de la avenida Congreso 3742, situado en el barrio porteño de Coghlan.

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En este contexto, acaban de sumarse dos nuevos testimonios a la causa. El primero testigo afirmó que, a finales de agosto de 2017 viajó hasta Capital Federal con A.R.S. para ir a la “Expo Ferretera” y, durante esos días, se quedaron en la casa de Adalberto Collazo, pareja de la tía de su amigo. En una de las conversaciones que mantuvieron, el hombre le habló de lo que había pasado en el barrio.

“Acá hay un hijo de puta que asesinó al compañero de colegio de su hijo”, le habría dicho Collazo, y agregó que esa persona “lo tenía enterrado en el jardín de su casa hacía muchos años, que le había plantado un árbol”. También remarcó que esto ocurrió hace más de 30 años.

En este testimonial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Collazo habría dicho que a la víctima lo habían atacado con un cuchillo y que para atraerlo le pusieron “una minita”.

Cuando le preguntaron si Collazo explicó el motivo del asesinato, el testigo protegido declaró: “No lo sé, pero el padre del chico al que la víctima molestaba en el colegio es el que lo apuñaló. Adalberto falleció y yo soy una persona de principios que creo en la justicia y la verdad y hay una familia que merece respuesta, que necesita justicia".

En ese punto, reconoció que Collazo no dio detalles específicos: "Él nunca dio nombres, pero yo creo que estas personas son los Graf, por lo que pude ver en las noticias, serían ellos”.

Cristian Graf

Luego se le tomó testimonio a A.R.S. ,quien dijo no acordarse de la charla con Collazo y su amigo cuando viajaron a la Expo Ferretera. “Hablé con él porque me preguntó si me acordaba de lo que había contado mi tío y yo particularmente no me acuerdo de algo específico, la verdad es que no puedo negar que lo haya contado porque él contaba muchas cosas de su pasado”, aseguró.

Y luego afirmó: “No recuerdo haber conversado nada en particular, pero si es cierto que aprovechaba para hablar con mi tía y ahí lo dejé a mi amigo hablando con él”. Para luego reconocer que Collazo “era de hablar mucho, demasiado, porque siempre fue de contar historias del pasado”.