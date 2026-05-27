Caso Diego Fernández Lima: ordenan nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf

Una nueva excavación se llevará a cabo este jueves en el chalet de Cristian Graf, imputado en la causa por el presunto homicidio simple de Diego Fernández Lima, cuyos restos óseos fueron hallados tras 41 años enterrados en el barrio porteño de Coghlan.

La medida fue confirmada por la defensa del acusado y se enmarca en una nueva etapa de la investigación que busca determinar si aún pueden encontrarse restos óseos o evidencia clave en el domicilio ubicado en avenida Congreso 3742, donde ya se realizaron peritajes previos.

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A un año del hallazgo de los huesos de Diego Fernández Lima, recomendaron excavar de nuevo el patio de Cristian Graf

El procedimiento será llevado adelante por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, personal del Equipo Argentino de Antropología Forense y oficiales de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, bajo supervisión judicial, en un operativo que apunta a reforzar la hipótesis de un crimen ocurrido en el entorno del chalet.

Según consta en la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 56, a cargo del juez Alberto Litvack, la excavación se realizará en el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero, a una profundidad de hasta 50 centímetros, con una ventana operativa que irá “desde que salga el sol hasta que ponga el sol”.

Una causa reactivada tras décadas de inactividad

El expediente investiga la desaparición de Fernández Lima ocurrida el 26 de julio de 1984, cuando salió de su casa en Villa Urquiza y nunca volvió a ser visto, luego de cruzarse con un conocido en las inmediaciones de su domicilio, en un caso que durante años fue tratado como una posible “fuga de hogar”.

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Durante décadas, la causa permaneció prácticamente paralizada bajo esa hipótesis, lo que derivó en el estancamiento de la investigación y en la falta de avances sustanciales en la búsqueda del joven.

Sin embargo, el hallazgo de restos óseos en el terreno del acusado reactivó el expediente y desplazó el eje hacia la posibilidad de un crimen ocurrido en el domicilio, lo que motivó nuevas pericias, excavaciones y medidas de prueba ordenadas por la Justicia.

En ese contexto, los investigadores intentarán ahora determinar si el área del patio aún puede aportar evidencia forense clave para reconstruir lo ocurrido hace más de 40 años, en una de las causas más impactantes reabiertas en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires.

RG