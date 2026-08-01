Aumenta el transporte público en agosto 2026: cuánto costarán subtes, trenes y colectivos

Con la llegada de agosto, los transportes públicos recibieron una actualización de tarifas. El ajuste responde a los esquemas de actualización impuestos tanto por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como la provincia de Buenos Aires, que están directamente conectados con la inflación.

Este mes, los tickets de los colectivos, subtes y trenes aumentarán un 3,9%. Esto se debe a que la inflación de junio alcanzó el 1,9%, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además, a este valor se se suman 2 puntos adicionales.

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Aumento de colectivos en agosto 2026

Las tarifas para los colectivos que solo recorren la Ciudad de Buenos Aires inician en los $820,99 hasta los 3 kilómetros de recorrido. Por otro lado, si se viaja entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa sube a los $912,25. De 6 a 12 kilómetros, el traslado cuesta $982,52 y de 12 a 27 kilómetros equivale a $1.052,85.

Las tarifas para los colectivos que solo recorren la Ciudad de Buenos Aires inician en los $820,99 hasta los 3 kilómetros de recorrido.

Por otra parte, en el caso de aquellos que llegan a la provincia de Buenos Aires, el monto mínimo del boleto es de $1.063,98. Asimismo, se deberán abonar $1.196,97 para los viajes de entre 3 y 6 kilómetros, mientras que los de hasta 12 km equivalen a $1.329,97. Finalmente, los tramos de hasta 27 km cuestan $1.595,97 y los que superen esa distancia, alcanzan los $1.876,33.

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Aumentos de agosto: cuánto cuestan los subtes y trenes este mes

En el caso de los subtes, el costo de los viajes cambia en base a la cantidad de traslados mensuales. Si se realizan hasta 20 viajes, el monto del transporte alcanza los $1.684, mientras que para los 30 es de $1.347,20. Los 40 viajes equivalen a $1.178,80, pero si se excede ese valor, el pasaje costará $1.010,40. Asimismo, el premetro tiene un valor de $589,40.

Por otro lado, los costos del tren se modifican según el tramo recorrido. Para todos los ramales, la primera sección tiene un valor de $420, la segunda cuesta $590 y la tercera equivale a $730. Por otro lado, el boleto en efectivo tiene un valor único de $1.500 para las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

JSM