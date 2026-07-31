El Gobierno aumentó el impuesto a los combustibles y volvió a postergar una parte de las subas para la nafta y el gasoil

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento del impuesto a los combustibles que comienza a regir desde este 1° de agosto de 2026 y, al mismo tiempo, decidió volver a postergar parte de las actualizaciones pendientes para la nafta y el gasoil.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del último día de julio, mediante el Decreto 693/2026, con las firmas del presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De esta forma, se modificó nuevamente el cronograma vigente para la aplicación de los incrementos derivados de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y parte de 2026.

Según el decreto, la actualización alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono, aunque el Poder Ejecutivo resolvió diferir nuevamente una porción de los aumentos remanentes con el objetivo de sostener el sendero fiscal definido por el Gobierno.

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Qué cambia con el nuevo decreto sobre el impuesto a los combustibles

La norma incorpora un nuevo esquema de incrementos para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de agosto de 2026. En el caso de la nafta sin plomo, la nafta de más de 92 RON y la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumentará $10,572 por unidad de medida, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementará $0,648.

Decreto 693/2026

Para el gasoil, el incremento será de $9,511 en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, de $5,150 en el tratamiento diferencial previsto para determinadas jurisdicciones y de $1,084 en el Impuesto al Dióxido de Carbono.

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El Gobierno volvió a postergar parte de las actualizaciones

Además de aplicar el incremento correspondiente a agosto, el decreto modifica el esquema fijado por el Decreto 617/2025 y establece que los remanentes de las actualizaciones de los impuestos correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, junto con la actualización del primer trimestre de 2026, continuarán aplicándose de manera escalonada.

En ese sentido, el texto dispone que el incremento total pendiente derivado de esas actualizaciones "surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de septiembre de 2026, inclusive", por lo que el Gobierno volvió a diferir por un mes la aplicación plena de esos aumentos.

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Entre los fundamentos de la decisión, el Poder Ejecutivo sostuvo que "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones".

GZ/ lr