Combustibles: las ventas volvieron a caer en junio y sólo crecieron las variedades premium

Las ventas de combustibles al público volvieron a caer en junio y profundizaron una tendencia negativa que ya acumula cinco meses consecutivos de retroceso interanual en la Argentina. Según datos relevados por la Secretaría de Energía en base a información aportada por las compañías petroleras, durante el sexto mes del año se comercializaron 1.331.423 metros cúbicos, por debajo de los 1.371.462 registrados en el mismo período de 2025, lo que representó una baja del 2,92%.

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La retracción también se observó frente al mes anterior. En comparación con mayo, el volumen total expendido disminuyó un 3,07%, aunque el informe aclaró que junio tuvo un día menos de actividad, ya que mayo contó con 31 jornadas y junio con 30. Aun así, se convirtió en el segundo mes con menor nivel de ventas del primer semestre, únicamente por encima de febrero.

El comportamiento del mercado continuó mostrando diferencias según el tipo de combustible. Los productos premium mantuvieron resultados positivos, aunque con un crecimiento más moderado respecto de los meses anteriores. La nafta premium registró una baja del 1,45%, acumulando su segundo retroceso consecutivo. Mientras que el gasoil Grado 3 avanzó 3,98% interanual.

La situación fue diferente en los combustibles tradicionales y de mayor volumen dentro del parque automotor argentino. La nafta súper retrocedió 2.06% frente al mismo mes del año pasado y el diésel Grado 2 sufrió una caída mucho más pronunciada, con una baja del 8,89%.

Crecen los premium mientras cae el consumo tradicional

Desde el sitio especializado Surtidores.com señalaron que “más allá de los resultados de junio, el balance del semestre refleja un mercado que continúa buscando estabilidad”.

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Además, agregaron que “enero había sido el único mes con crecimiento interanual, mientras que febrero, marzo, abril, mayo y junio finalizaron con volúmenes inferiores a los registrados un año antes.”

En el desglose por provincias, Neuquén encabezó el crecimiento interanual con un avance del 7,69%, impulsado por el dinamismo económico asociado al desarrollo hidrocarburífero. También cerraron el mes con resultados positivos Entre Ríos, que creció 1,26%; Tierra del Fuego, con 0,54%; y Mendoza, con un incremento del 0,44%.

En el otro extremo aparecieron Salta, con una disminución del 11,32%; Formosa, con 9,27%; La Rioja, con 7,98%; Jujuy, con 7,75%; y Córdoba, que retrocedió 7,54% respecto de junio de 2025.

Por su parte, Buenos Aires, el principal mercado del país por volumen, redujo sus despachos 1,79%, mientras que Santa Fe cayó 3,46% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un descenso del 3,28%.

YPF fue la única petrolera con crecimiento

La evolución de las ventas también modificó el posicionamiento de las empresas petroleras. YPF fortaleció su liderazgo y fue la empresa que mostró el mejor desempeño relativo entre las principales marcas durante junio, al alcanzar 733.497 metros cúbicos comercializados, aunque esto haya representado una disminución interanual del 1,61%.

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AXION energy fue la única que logró incrementar sus ventas frente al mismo mes del año anterior, al crecer 0,43% y alcanzar 160.024 metros cúbicos comercializados, Shell retrocedió 5,12%, Puma Energy disminuyó 4,69%, DAPSA cayó 13,14%, Gulf registró una baja del 14,38% y Refinor redujo sus despachos 6,19%.

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