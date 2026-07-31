La inflación de julio habría tenido un leve rebote por vacaciones, dólar y alimentos

Cierra julio y las proyecciones de inflación para el mes proyectan un leve rebote impulsado por algunos factores estacionales como las vacaciones de invierno, a los que también se suman el salto en los alimentos (3,4%) y el avance del dólar. De todos modos, no hay mirada unívoca y otras estimaciones privadas señalan que se habría mantenido en niveles similares a los de junio cuando logró romper el piso del 2%. Así, las primeras proyecciones se concentran entre el 1,9% y el 2,1% mensual.

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El último dato oficial del INDEC había mostrado una inflación del 1,9% en junio, el registro más bajo en diez meses. Para julio, sin embargo, algunas consultoras detectaron un rebote transitorio que podría volver a ubicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 2%.

La Fundación Libertad y Progreso y EcoGo proyectaron una variación mensual del 2,1%, mientras que Analytica estimó un aumento del 1,9%. De confirmarse estas previsiones, la inflación continuaría moviéndose alrededor del 2%, aunque sin consolidar todavía una baja sostenida por debajo de ese nivel.

El gobierno sigue apostando al proceso de desinflación que se viene asistiendo en los últimos meses.

Libertad y Progreso proyecta un 2,1%

Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que la medición preliminar elaborada con precios relevados hasta la cuarta semana del mes arrojó una inflación del 2,1% para julio.

“El rebote transitorio que le atribuimos a julio se debe principalmente a dos motivos”, explicó el economista a PERFIL.

El primero es el aumento estacional de la demanda de bienes y servicios relacionados con las vacaciones de invierno, con un impacto especialmente visible dentro de la división Recreación y cultura.

Las vacaciones de invierno como uno de los sectores que empujaron el IPC de julio.

El segundo factor es la mayor incidencia de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que Neufeld vinculó con la evolución cambiaria. Según precisó, el tipo de cambio mayorista acumuló una depreciación cercana al 6% desde mayo.

Pese a este movimiento, el economista considera que no se produjo un cambio en la tendencia de fondo.

“De cara al segundo semestre, creemos que los precios van a retomar nuevamente el sendero de desinflación que venían transitando, asentándose por debajo de una variación del 2% intermensual”, sostuvo Neufeld.

EcoGo también calcula una inflación del 2,1%

La estimación de EcoGo coincide con la de Libertad y Progreso. La consultora proyectó una inflación general del 2,1% mensual, aunque aclaró que el dato todavía es preliminar y puede sufrir modificaciones.

Durante la cuarta semana de julio, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron un 0,5%. Con ese resultado, la consultora estimó que la inflación mensual de ese segmento se ubicaría alrededor del 2%.

Al incorporar los alimentos consumidos fuera del hogar, que registraron una variación del 0,6% durante la última semana analizada, la inflación general del rubro se proyectó en 1,8% para julio.

EcoGo destacó que la estabilidad de los componentes con mayor volatilidad estacional y la baja de los precios de indumentaria por las liquidaciones de la temporada de invierno ayudaron a moderar el nivel general.

Ese comportamiento permitió que la estimación semanal terminara 0,1 puntos porcentuales por debajo de la medición anterior. No obstante, el resultado mensual continuaría ligeramente por encima del 1,9% registrado en junio.

Analytica espera que se mantenga en 1,9%

Analytica presentó una previsión algo más baja y calculó que el IPC de julio habría avanzado un 1,9% mensual, el mismo porcentaje informado por el INDEC para junio.

De acuerdo con la consultora, durante la tercera semana del mes los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 0,4%. El promedio de las últimas cuatro semanas, en tanto, se ubicó en torno al 2%.

Dentro de la canasta alimentaria se observaron comportamientos diferentes. Las verduras encabezaron las subas con un incremento del 7,7%, seguidas por los pescados y mariscos, que avanzaron un 6,5%.

En contraste, las frutas aumentaron un 0,9% y las carnes y sus derivados apenas un 0,2%, por debajo del promedio del rubro. La baja variación de la carne, por su peso dentro de la canasta, contribuyó a contener el índice general de alimentos.

El REM espera un 2% y una baja desde agosto

Las estimaciones privadas se encuentran en línea con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, según los datos publicados previamente por PERFIL.

Las consultoras y entidades financieras relevadas proyectaron una inflación del 2% para julio. Para agosto y septiembre anticiparon una variación del 1,8% mensual, mientras que para octubre y noviembre estimaron un 1,7%.

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En diciembre, el IPC volvería a ubicarse en el 1,8%. Con este recorrido, el mercado espera que la inflación acumulada de 2026 alcance el 30%.

El sendero previsto por el REM muestra que los analistas esperan una desaceleración gradual durante el segundo semestre, aunque sin una caída abrupta. La inflación permanecería cerca del 2% mensual durante los próximos meses y recién perforaría ese nivel de forma más sostenida a partir de agosto.

Alimentos, estacionalidad y dólar

Las consultoras coinciden en que julio presentó factores particulares que dificultaron una nueva desaceleración.

Las vacaciones de invierno impulsaron los precios asociados con el turismo, las actividades recreativas y otros consumos estacionales. Al mismo tiempo, ciertos productos frescos mostraron aumentos importantes, especialmente las verduras y los pescados.

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El movimiento del dólar mayorista aparece como otro elemento bajo observación. Libertad y Progreso señaló que la depreciación acumulada desde mayo pudo comenzar a trasladarse parcialmente a los precios de los alimentos.

Sin embargo, los relevamientos no muestran hasta el momento una transmisión generalizada del tipo de cambio al conjunto de la canasta. La debilidad del consumo, la mayor competencia y la dificultad de las empresas para trasladar aumentos continúan actuando como límites para la remarcación.

La liquidación de prendas de la temporada invernal también funcionó como contrapeso y redujo la incidencia de Indumentaria dentro del índice mensual.

Las expectativas de la población respecto al IPC también volvieron a subir

Mientras las consultoras proyectan una inflación cercana al 2% mensual, las expectativas de los consumidores mostraron un deterioro.

De acuerdo con la encuesta de expectativas de inflación elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella y publicada por PERFIL, la inflación esperada para los próximos doce meses subió al 35,8%.

El dato muestra una diferencia entre las previsiones de los analistas profesionales y la percepción de los hogares. Mientras el REM calcula una inflación del 30% para todo 2026 y anticipa variaciones mensuales inferiores al 2% durante gran parte del segundo semestre, los consumidores esperan una suba de precios más elevada hacia adelante.

La expectativa también puede estar influida por los movimientos del dólar, las actualizaciones de tarifas y la experiencia cotidiana de los hogares con rubros de fuerte incidencia, como alimentos, alquileres, transporte y servicios.

Esta brecha resulta relevante porque las expectativas inflacionarias pueden afectar las decisiones de consumo, ahorro, fijación de precios y negociación salarial.

El desafío de volver a perforar el 2%

Las proyecciones para julio no marcan una interrupción del proceso de desinflación, pero sí muestran las dificultades para sostener registros claramente inferiores al 2%.

Si el dato se acerca al 2,1%, como anticipan EcoGo y Libertad y Progreso, se trataría de una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de junio. Si se confirma el cálculo de Analytica, el índice se mantendría estable en 1,9%.

En ambos escenarios, la inflación continuaría lejos de los niveles registrados durante los períodos de mayor aceleración, aunque con una resistencia para bajar otro escalón.

El comportamiento de los alimentos, el tipo de cambio, las tarifas y el consumo será determinante para comprobar si el rebote de julio fue exclusivamente estacional o si la inflación permanecerá alrededor del 2% durante el resto del año.

LR