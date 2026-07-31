Tren Sarmiento: cómo funcionará el domingo 2 de agosto por obras entre Liniers y Once

Los pasajeros del Tren Sarmiento deberán modificar sus planes de viaje durante las primeras horas del domingo 2 de agosto, debido a una reducción temporaria del recorrido por trabajos programados en la infraestructura ferroviaria.

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Según informó Trenes Argentinos, hasta las 7 de la mañana las formaciones circularán con recorrido limitado entre las estaciones Liniers y Moreno. Durante ese período, no habrá servicio en el tramo comprendido entre Liniers y Once.

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La modificación afectará principalmente a quienes necesiten trasladarse durante la madrugada y las primeras horas de la mañana entre la zona oeste del conurbano bonaerense y los barrios porteños ubicados antes de Liniers.

La empresa ferroviaria explicó que la alteración responde a la realización de obras en la zona de vías. Por ese motivo, el servicio habitual hacia la terminal de Once comenzará después de la finalización de las tareas previstas.

Tren Sarmiento: a qué hora saldrá el primer servicio de Moreno a Once

El primer tren que completará el recorrido desde Moreno hasta Once partirá a las 5.47 del domingo 2 de agosto, de acuerdo con el cronograma comunicado oficialmente por Trenes Argentinos.

Esto significa que las formaciones anteriores funcionarán solamente entre Moreno y Liniers, por lo que los pasajeros que deban continuar su viaje hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán que buscar medios de transporte alternativos.

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En sentido contrario, el primer servicio que saldrá desde Once con destino a Moreno está programado para las 7.22. Hasta entonces, los trenes hacia el oeste iniciarán su recorrido en la estación Liniers.

La restricción será temporal y estará concentrada en las primeras horas del domingo. Una vez concluidas las tareas, la línea comenzará a recuperar su recorrido completo entre Once y Moreno conforme al cronograma previsto.

Qué tramo del Tren Sarmiento estará afectado por las obras

El sector afectado será el comprendido entre las estaciones Once y Liniers. En cambio, el servicio continuará funcionando entre Liniers y Moreno, aunque los usuarios deberán verificar los horarios antes de dirigirse a las estaciones.

La medida tendrá impacto sobre los pasajeros que habitualmente utilizan las estaciones Once, Caballito, Flores, Floresta y Villa Luro durante las primeras horas de la jornada. Quienes viajen desde esos barrios deberán contemplar alternativas para llegar hasta Liniers o esperar la normalización del recorrido.

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El Tren Sarmiento constituye una de las principales conexiones ferroviarias entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por eso, cualquier modificación en su cabecera porteña puede generar cambios en los tiempos de traslado y una mayor demanda sobre otros servicios públicos.

Obras ferroviarias en la línea Sarmiento

La intervención forma parte de los trabajos que se realizan sobre la infraestructura de la línea en el contexto de la Emergencia Ferroviaria. Las tareas están orientadas a mejorar las condiciones operativas y de seguridad del sistema.

Entre las obras desarrolladas recientemente se encuentran trabajos de señalización en Caballito y Liniers, la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios de Castelar, y el reemplazo de cableado de señalización en el puente Reconquista, en Paso del Rey.

También se efectuaron intervenciones en el andén número dos de la estación Morón, en la plataforma central de Ramos Mejía y en el tendido de la vía número cuatro de Moreno. Estas tareas forman parte del proceso de mantenimiento y puesta en valor de diferentes sectores de la traza.

Ante el cambio anunciado para el domingo, Trenes Argentinos recomendó a los pasajeros consultar los canales oficiales antes de viajar, prever más tiempo para sus traslados y considerar alternativas de transporte en caso de necesitar circular entre Liniers y Once durante las primeras horas de la mañana.