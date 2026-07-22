Trambús en la Ciudad: arrancó la construcción de las estaciones que combinarán con el subte y el tren

El proyecto del Trambús porteño dio un nuevo paso hacia su puesta en marcha. En el marco del despliegue de infraestructura del tramo 1 (T1), el Ministerio de Infraestructura y Movilidad inició la construcción de cuatro de los once paradores denominados “icónicos” del nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico, que conectará de manera transversal el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires, desde Nueva Pompeya hasta Aeroparque. Las obras se desarrollan sobre distintos tramos de las avenidas La Plata y José María Moreno, donde ya comenzaron las tareas de suelo y estructura de las primeras estaciones.

Se trata de una etapa clave del proyecto, ya que estos paradores estarán ubicados en los principales puntos de intercambio del recorrido y permitirán combinar el Trambús con subtes, trenes, colectivos y el sistema Ecobici.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La primera línea, denominada T1, recorrerá 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y el Aeroparque Jorge Newbery, atravesando los barrios de Parque Patricios, Parque Chacabuco, Boedo, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Costanera.

Cómo el Barrio Chino se convirtió en uno de los polos gastronómicos más visitados de Buenos Aires

Los primeros cuatro paradores que ya se encuentran en obra están ubicados sobre la avenida La Plata, entre Directorio-San Juan y Cochabamba-Zuviría; sobre la misma avenida, entre José Bonifacio y Directorio-San Juan; en la avenida José María Moreno, entre Rivadavia y Rosario; y nuevamente sobre la avenida La Plata, entre Rivadavia y Chaco-Quito.

Cómo serán las paradas del Trambús

En total, la línea contará con 71 paradores, distribuidos aproximadamente cada 500 metros para reducir los tiempos de viaje: 35 estarán sobre la vereda y los 36 restantes se emplazarán en la calzada central con carriles de circulación exclusiva, emulando la dinámica operativa del Metrobús.

"El Trambús va a cambiar el paradigma de la movilidad en la Ciudad: va a permitir viajar más rápido, cómodo y seguro y, además, va a potenciar el desarrollo de los barrios", destacó el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua.

Sin embargo, el principal diferencial estará en los once paradores icónicos, actualmente en construcción. Estas estaciones funcionarán como grandes centros de conexión entre distintos modos de transporte y ofrecerán servicios adicionales para los usuarios.

La línea T1 del Trambús unirá Nueva Pompeya con Aeroparque y contará con 71 paradores, entre ellos 11 estaciones icónicas

Además de permitir combinaciones con colectivos, cinco líneas de subte (A, B, D, E y H), estaciones ferroviarias y el sistema Ecobici, incorporarán guarderías para bicicletas, lockers destinados a la recepción de envíos y puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos.

Actualmente se trabaja en cuatro de esos paradores ubicados en:

Avenida La Plata, entre Directorio-San Juan y Cochabamba-Zuviría.

Avenida La Plata, entre José Bonifacio y Directorio-San Juan.

Avenida José María Moreno, entre Rivadavia y Rosario.

Avenida La Plata, entre Rivadavia y Chaco-Quito.

Un sistema pensado para reducir los tiempos de viaje

El Trambús está diseñado como un corredor eléctrico de alta capacidad que funcionará como complemento en superficie de la red de transporte. A diferencia de un tranvía tradicional, circulará sobre neumáticos y no requerirá vías ferroviarias, lo que permitirá una implementación con menor impacto sobre la infraestructura urbana y una mayor flexibilidad operativa.

La Línea F cambiará el paisaje urbano porteño: ¿dónde estarán ubicadas las bocas del subte?

La flota inicial estará compuesta por 52 unidades 100% eléctricas, de las cuales 30 serán buses de 12 metros de largo con capacidad para más de 80 pasajeros. Además, incorporará tecnología de telemetría e Integración a Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), que permitirá sincronizar los semáforos con el paso de los vehículos para garantizar una frecuencia de cuatro minutos en hora pico.

Según las estimaciones oficiales, el sistema beneficiará a unos 50.000 pasajeros diarios, reducirá hasta un 40% los tiempos de viaje y conectará el sur y el norte de la Ciudad mediante una red integrada con cinco líneas de subte, cuatro líneas ferroviarias, colectivos y el sistema Ecobici.

Tecnología limpia e integración al tráfico porteño

Mientras avanzan las obras de los paradores icónicos, el Gobierno porteño mantiene las pruebas piloto de las unidades sobre el recorrido de la línea 34 y prevé que la primera línea del Trambús (T1) entre en funcionamiento hacia fines de 2026.

El nuevo sistema se integrará al Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU) y funcionará como un complemento en superficie de la red de subtes.

El proyecto también apunta a impulsar la descarbonización del transporte público. De acuerdo con datos oficiales, este sector genera alrededor del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Ciudad de Buenos Aires. Al tratarse de unidades completamente eléctricas, el Trambús eliminará las emisiones directas de carbono y reducirá significativamente la contaminación sonora, en línea con modelos de movilidad que ya funcionan en ciudades como Madrid, París, Londres y Zúrich.

GD/fl