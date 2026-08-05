Ley de Tierras: el Gobierno quedó al borde de la derrota en el senado

La discusión por la Ley de Tierras se convirtió en uno de los principales focos de tensión en el Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario adverso por la falta de votos para aprobar el capítulo que modifica la normativa sobre propiedad privada y tierras. En este contexto, en el segmento de Ronda de Investigación, conducido por Natalia Volosin, en el nuevo canal +Perfil, desarrolló un análisis sobre la situación.

Según el análisis realizado durante la transmisión, el panorama legislativo aparece cada vez más complicado para el Gobierno. "El último recuento que hicimos en el día de ayer, daba 35-34", señaló el periodista Antonio Riccobene, al explicar que el rechazo al proyecto se fortaleció luego de que "Daniel Kroneberger, por la provincia de La Pampa también, por el bloque radical, confirmó que iba a votar en contra".

La postura del oficialismo ante la falta de votos

En ese contexto, el oficialismo evalúa si conviene llevar el proyecto al recinto. "Si no están los votos, no se trata", dijo Riccobene al explicar la estrategia parlamentaria impulsada por Patricia Bullrich. Incluso remarcaron que "el oficialismo no va a ir con esto. Lo que no va a ir, sí, no tiene los votos", aunque aclaró que la situación podría modificarse durante la jornada por las negociaciones con bloques aliados.

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Uno de los puntos centrales del debate pasa por la posibilidad de retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras para facilitar el tratamiento del resto del proyecto.

¿Se dará un acompañamiento al Gobierno?

Durante el intercambio recordaron que algunos senadores provinciales podrían acompañar la iniciativa en general, pero rechazar específicamente ese apartado. "Esa era una alternativa que se manejaba, que era la posibilidad de que los senadores por las provincias peronistas, pseudoaliados o casi extorsionados para acompañar, podrían eventualmente dar quórum, incluso acompañar en general, pero no votar el capítulo de Ley de Tierras", explicó.

Sin embargo, advirtieron que ese artículo constituye uno de los pilares del proyecto oficialista. "La Ley de Tierras es uno de los puntos más importantes de toda esta ley de inviolabilidad de propiedad privada, que también trata de desalojos y otras yerbas", afirmó.

Además, el periodista recordó un antecedente reciente: "El Gobierno, se acuerdan en la reforma laboral, tuvo que sacar el capítulo que modificaba el impuesto a las ganancias porque no tenían los votos".