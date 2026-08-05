Qué revelan los datos oficiales frente al proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias por violencia de género

La discusión sobre el proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género volvió a instalarse en el Senado. En ese contexto, la periodista Sol Clemente presentó datos oficiales en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los cuales cuestionan uno de los principales argumentos utilizados para impulsar la iniciativa y advirtió sobre la gravedad de los femicidios registrados durante 2026.

Clemente puso el foco en la violencia letal contra las mujeres. "La realidad es que muchas cosas pasan y no nos enteramos", planteó.

Cuántas víctimas letales hubo en 2026

Basándose en el relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, explicó: "El último informe del observatorio, Ahora Que Sí Nos Ven, que siempre están calculando la cantidad de femicidios que hay, la verdad es que dio un número que es atrevido. Solo en el 2026 hubo 147 víctimas letales de violencia de género".

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Clemente remarcó la frecuencia con la que ocurren estos crímenes. "¿Esto qué significa? Que hay una víctima letal cada 35 horas", resaltó.

También recordó el caso de Mailén, asesinada en Mar del Plata tras acudir a una supuesta entrevista laboral, y subrayó la importancia de atender las denuncias previas: "El equipo de estas víctimas había realizado al menos una denuncia previa".

La Justicia no actúa como corresponde en cuanto a las denuncias realizadas

Sobre la misma línea, la periodista agregó: "Es otro lugar en donde tenemos que parar y hacer foco, es decir, qué está pasando con esas denuncias, por qué no se está actuando o por qué no se está actuando de la manera correcta".

Entre los datos del informe destacó además que, "el 45,6% de estos hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima y el 64% de los asesores eran parejas o esposas".