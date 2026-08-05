Ricardo Lorenzetti se metió en el debate sobre la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque el magistrado evitó opinar sobre el reclamo de la expresidenta ante la ONU por la condena en la Causa Vialidad, sí decidió hacer una aclaración: la inconstitucionalidad de la inhabilitación para ejercer cargos públicos nunca fue planteado por la defensa ante la Corte Suprema ni ante la Cámara Federal de Casación Penal, dijo.

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Las declaraciones sucedieron en el marco de una charla de Lorenzetti en el Hotel Libertador este miércoles al mediodía. El juez de la Corte Suprema fue invitado por el Rotary Club a participar de su tradicional almuerzo semanal y expuso frente a directivos y socios de la institución.

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En su presentación, Lorenzetti desarrolló un extenso diagnóstico sobre la fragilidad de las instituciones en el siglo XXI frente a procesos inéditos, marcados por el desarrollo tecnológico, que ponen en jaque a las democracias y el Estado de Derechos. La charla fue titulada “Liderazgo en el siglo XXI”.

El reclamo de Cristina, operadores judiciales y rechazo a las declaraciones de Quintela

Luego de su exposición, el juez respondió preguntas del público, que estuvieron más vinculadas a la actualidad y a la política que a los desafíos que presenta el avance tecnológico.

Con respecto a la situación de Cristina, Lorenzetti validó su derecho de “decir lo que quiera y de impulsar las acciones que desee" en los tribunales internacionales, pero advirtió una diferencia entre su estrategia política y los expedientes locales. El juez evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el reclamo ante las Naciones Unidas pueda modificar la sentencia final y señaló: "Cada uno busca los argumentos que considera pertinentes y está en su derecho de hacerlo, pero no puedo opinar ni adelantar ningún criterio sobre ese tema".

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Sin embargo, aclaró que "no hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación" ante la justicia argentina. Lorenzetti destacó que esa discusión técnica "no llegó a la Corte" ni a la Cámara Federal de Casación Penal, ya que la estrategia de la defensa en los tribunales locales se limitó exclusivamente a discutir la confirmación de las penas de prisión

Desde el público también llegaron consultas sobre la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial. Lorenzetti recogió el guante, criticó lo que denominó como una “política de ocupación de espacios” y denunció la influencia de “operadores informales” y el “amiguismo” en la designación de magistrados.

En ese contexto, Lorenzetti subrayó que continuará impulsando junto a Carlos Rosenkrantz un proyecto para reformar el sistema de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura.

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Otro de los temas que surgió durante la ronda de preguntas fue la última declaración de Ricardo Quintela. El gobernador de La Rioja aseguró que si el peronismo regresa al poder se van a revisar todas las medidas tomadas por Javier Milei: “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar”, expresó en El Destape 1070.

Lorenzetti evitó polemizar y sostuvo que esas declaraciones "no tienen efecto jurídico". El ministro de la Corte reivindicó al máximo tribunal como el único garante de previsibilidad económica que sobrevive a los gobernantes de turno. De hecho, destacó que la jurisprudencia en este tema se ha mantenido firme a lo largo de más de 20 años y cinco presidencias. Dijo, además, que la “seriedad” del país no debe ponerse en riesgo con incertidumbres que “asusten”.

Las preocupaciones de Lorenzetti sobre el futuro y la tecnología

“Nadie sabe a dónde vamos”, dijo Lorenzetti. En su exposición, el juez habló de la inteligencia artificial, capaz de sustituir decisiones humanas. Según advirtió, las sociedades se enfrentan a un enorme desafío, ya que el nuevo ecosistema tecnológico está provocando una “fuga del Estado de Derecho” en Occidente.

El malestar de Milei con la democracia

El ministro de la Corte subrayó que el avance técnico está afectando las bases de la organización social y habló de un impacto “fenomenal e inminente” en el mundo del trabajo, y proyectó que la IA podría generar hasta un 40% de desempleo global al reemplazar tareas que hasta ahora son realizadas por personas.

Lorenzetti advirtió que, en estos contextos, no es difícil imaginar que puedan suceder salidas no democráticas. “Si recordamos la historia, el nazismo surgió en una época en la que había un 25% de desempleo y la gente buscó una solución autoritaria”, subrayó.

En paralelo a estos problemas, el magistrado señaló que el avance de la tecnología ayuda a que se extienda la vida humana, lo que generará mayor presión a los sistemas de salud y seguridad social. También se refirió a los jóvenes, capaces de dominar la herramienta técnica pero sin la “sabiduría” para resolver los problemas políticos que acarrea.

En su presentación, Lorenzetti no hizo ninguna interpretación sobre dónde se ubica Argentina en este debate, con un presidente como Javier Milei que se declara “tecno-optimista” y se reúne mano a mano con los popes del sector. El juez habló sin nombres ni apellidos, pero se refirió a los “superricos” como un sector que refleja una grave crisis en la igualdad ante la ley. Según el magistrado, este sector logra apartarse de las normas generales y se maneja con lo que definió como “legislaciones privadas”, algo que contribuye aún más a la fragmentación del sistema legal.

CP