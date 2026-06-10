El Consejo de la Magistratura aprobó el juicio político y suspensión del juez Gastón Salmain

El Consejo de la Magistratura aprobó, este miércoles, por unanimidad iniciar el procedimiento de juicio político para remover al titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, Gastón Salmain, quien está procesado y con prisión preventiva por firmar fallos a cambio de coimas. También, decidieron envíar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, que reemplazarán a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, este último con un intento de mantener su cargo.

En el Plenario que fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, la decisión unánime sobre Salmain fue votada por el bloque de los jueces Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Alberto Lugones; el representante del Ejecutivo, Santiago Viola; los legisladores Álvaro González, Gonzalo Roca, Eduardo Vischi, Luis Juez, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; los académicos María Fernanda Vázquez, Hugo Gualderas y Guillermo Tamarit; y los abogados Jimena De La Torre, Alberto Maques y César Grau. Con el acompañamiento del bloque del kirchnerismo del organismo. “Lo insólito de esto no sólo es que Salmain esté tomando audiencias con la tobillera electrónica puesta, sino que la Cámara Federal de Rosario lo haya designado para ocupar otro cargo”, expresó el diputado Rodolfo Tailhade.

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El ahora enviado a jury de enjuiciamiento, Salmain, obtuvo hace dos semanas en la Cámara Alta del Congreso Nacional la propuesta formal de su remoción por parte de la comisión de Acusación. En esa oportunidad fue el senador del Pro, Luis Juez, quien había manifestado que “este hombre no puede ser juez federal”. La suerte del rosarino se revirtió en diciembre pasado cuando fue procesado con prisión preventiva por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en una causa donde está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso por 10 millones de dólares en cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Lo acompañaron en la condena el financista Fernando Whpei y al lobista judicial Santiago Busaniche. En ese momento, la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. Luego, el fallo tuvo su ratificación por parte de la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.

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Además como para sumar antecedentes, el mismo Salmain había sido acusado de haber mentido en su currículum al presentarse al concurso donde logró ser juez, que había sido echado del Poder Judicial en 2002 donde trabajaba como empleado del fuero de la seguridad social, también por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo.

La terna de candidatos para jueces propuestos que fue aprobada también por mayoría, incluye a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Seguido por Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo. Los favoritos propuestos para que elijan el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente Javier Milei, son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi.

Al finalizar, el plenario decidió que no se cierre la demanda contra el juez federal de Mendoza Pablo Salinas, denunciado por violencia machista por parte de cuatro colegas Paula Marisi, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira.



MSS