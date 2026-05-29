Gastón Salmain más cerca del juicio político: “Este hombre no puede ser juez federal”

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por coimas y acusado de haber ocultado que lo habían echado del Poder Judicial en 2002, quedó a un paso del juicio político, luego de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara este jueves por unanimidad el dictamen que propone enviarlo a jury. Ahora, la decisión deberá ser ratificada por el plenario del organismo, aún sin fecha prevista, y necesita los votos de dos tercios de los presentes.

Todos los integrantes de la comisión de Acusación votaron a favor de abrir el juicio político para Salmain, quien asumió su cargo en abril de 2023. Se pronunciaron por la medida el titular de la comisión Alberto Maques, el senador Luis Juez, los diputados Gonzalo Roca (La Libertad Avanza), Álvaro González (Pro), Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, de Unión por la Patria y el abogado Cesar Grau.

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El juez federal Gastón Salmain, procesado por coimas, se defendió ante el Consejo de la Magistratura

En la reunión de comisión, los consejeros también definieron citar a una suerte de indagatoria (en cumplimiento del artículo 20 del reglamento del Consejo) al juez en lo civil y comercial federal Alejandro Maraniello, acusado de acoso sexual y maltrato a empleados. Maraniello, que deberá acudir al Consejo el 17 de junio según confiaron a PERFIL fuentes del organismo, es el juez que en septiembre pasado falló a favor de no dar a conocer audios de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, que estarían relacionados a la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Los consejeros Siley y Tailhade intentaron acusarlo por “censura previa” por esa sentencia, pero no obtuvieron los votos necesarios y quedaron en minoría, junto a César Grau.

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En diciembre pasado, la Justicia procesó a Salmain, titular del juzgado federal 1 de Rosario, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de una causa donde, junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche (sindicado como lobbista), está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso para la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, a cambio de una coima de unos 200 mil dólares.

Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. La sentencia fue ratificada por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara de Casación Penal. La semana pasada, Salmain se presentó en el Consejo para dar su versión de los hechos.

“Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado. La defensa de Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario para ponerlo en este aprieto. Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios o picardías. No puedo creer que una persona esté más preocupada por mantener el salario y su cargo que defender su honor”, dijo Luis Juez sobre la exposición de Salmain.

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Tailhade, por su parte, se pronunció a favor de iniciar el proceso de remoción de Salmain. “Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, una situación inverosímil”, afirmó el diputado de Unión por la Patria.

Sin embargo, explicó que su bloque no compartía el dictamen de Juez por el segundo hecho: haber ocultado cuando concursó para juez federal que había sido echado del Poder Judicial en 2002 por orden de la Corte Suprema y tras una causa penal. En ese momento, Salmain trabajaba en el fuero de la Seguridad Social y le habría ofrecido una coima a una empleada de la Cámara para manipular un sorteo y que la causa quedara bajo su órbita.

En su defensa ante los consejeros la semana pasada, Salmain explicó que no estaba obligado a reportar ese antecedente porque había ocurrido hacía más de 10 años. Dijo que nadie le había preguntado.

“En la comisión no juzgamos delitos, sino si un juez está en condiciones de tener un buen o mal desempeño. Si un juez que está procesado con prisión preventiva está en condiciones de ser juez”, señaló por su parte Álvaro González, que comparó el caso con el del ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que al ser enviado a juicio político, renunció.

El caso Maraniello

La comisión de Acusación también resolvió este jueves citar por el artículo 20 al juez Maraniello, denunciado por sus empleados de abuso y maltrato. Pesa además en su contra la acusación de una joven que renunció tras relatar que sufrió abuso sexual. En distintas audiencias, Acusación escuchó el testimonio de denunciantes y de superiores del magistrado.

Roca, diputado oficialista, pidió desestimar las denuncias contra Maraniello que apuntaban al fallo que dictó para frenar la difusión de audios de Karina Milei. Vanesa Siley insistió con que se lo investigue también por esa sentencia. “Somos militantes políticos, no nos asustamos de la defensa que deba hacer el consejero Roca. Acá se lo denunció por censura previa contra la prensa para no difundir audios de Karina Milei. Nosotros no tuvimos la suerte que tuvo la funcionaria en cuestión sobre los audios que se hicieron sobre nuestra jefatura política (en referencia a Cristina Fernández de Kirchner)… Tampoco se lo pedimos nunca a ningún juez. El objeto de la denuncia es censura previa y para nosotros tiene que investigarse”, dijo la diputada y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad.

Junto a Tailhade y Siley votó el consejero Grau pero se impuso la mayoría de cuatro conformada por los votos de Roca, Juez, Alvarez y Maques y este punto quedó afuera de la indagatoria prevista para el 17 de junio próximo.

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