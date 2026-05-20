El juez federal Gastón Salmain, procesado por coimas, se defendió ante el Consejo de la Magistratura

Con una valija azul cargada de documentación, el juez federal de Rosario Gastón Salmain se presentó este miércoles ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que lo investiga por haber mentido en su Currículum Vitae y haber ocultado que había sido echado en 2002 del Poder Judicial, y por la causa penal en la que quedó procesado porque habría pedido coimas a cambio de un fallo en una operación de compra-venta de dólares al valor oficial en 2023.

A Salmain lo defienden los abogados José Manuel Ubeira, quien patrocina a Oscar Thomas, ex director de Yacyretá, en la causa “Cuadernos” y Yamil Castro Bianchi, defensor de Miguel Migueles, acusado en el expediente de las SIRA.

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Consejo de la Magistratura: más pruebas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain

En la audiencia, los consejeros le preguntaron por qué había mentido en su CV para convertirse en juez. Salmain afirmó que “jamás” ocultó que había trabajado en el Poder Judicial, pero dijo que nadie le preguntó si lo habían echado. Puntualmente, el consejero-senador Luis Juez le preguntó cómo creía que la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta hubiera valorado que lo hubieran desplazado por ofrecer coimas, pero el magistrado dijo que era “contrafáctico” y que, por reglamento, sólo tenía que reportar sanciones en los últimos diez años y su cesantía había ocurrido antes de ese período.

En otro tramo de su declaración, Salmain apuntó contra los dichos del “arrepentido” Fernando Whpei, quien lo comprometió en su acuerdo de colaboración y reveló que había gestionado con el magistrado, junto al escribano Santiago Busaniche, el dictado de un fallo a cambio de una coima de unos 200 mil dólares. El domingo 9 de mayo, Página 12 reveló que Busaniche está internado luego de un intento de suicidio. El escribano sería cercano al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, y habría sido apuntado por su colega, Horacio Rosatti, presidente del Máximo Tribunal.

“Desde hace años el presidente de la Corte Suprema de la Nación me está desacreditando públicamente, hostigándome mediáticamente y desde su cobarde y desproporcionada posición de poder, operando sobre los jueces inferiores”, afirma Busaniche en una carta, a la que tuvo acceso el periodista Raúl Kollman, que añade que Rosatti lo trató a Busaniche de “valijero” de Lorenzetti.

Un juez federal de Rosario es investigado por el Consejo de la Magistratura por mentir sobre sus antecedentes

En la reunión de la comisión de Acusación participaron los consejeros Juez, Alberto Maques, el diputado Gonzalo Roca y el abogado César Grau. Ahora, la comisión de Acusación debe definir si toma nuevas medidas de prueba o lo envía a juicio político. Una vez que la comisión vote, el tema pasa al plenario, que debe ratificar el envío a jury, con los votos de los dos tercios de los presentes. Fuentes del Consejo de la Magistratura indicaron a PERFIL que la comisión se reunirá la semana próxima y evaluará los pasos a seguir respecto de la situación de Salmain.

Procesado por recibir coimas

El juez Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, abuso de autoridad y prevaricato. Tiene dictada prisión preventiva domiciliaria -que no se efectivizó por la inmunidad de arresto como magistrado- y prohibición de salida del país en la causa “Attila”. El magistrado firmó, en 2023, una medida cautelar que ordenó al Banco Central autorizar la compra de diez millones de dólares al tipo de cambio oficial a favor de Attila Fideicomisos SRL, empresa vinculada al financista Fernando Whpei. Según la acusación, Salmain habría obtenido por haber fallado en ese sentido una coima del diez por ciento de la brecha cambiaria -unos doscientos mil dólares-, con el escribano Santiago Busaniche como intermediario.

De acuerdo a la investigación, existió una asociación ilícita integrada por Salmain, el financista rosarino del Grupo Unión, Whpei, y el escribano santafesino Busaniche, que se manifestó en el dictado de una cautelar para habilitar la salida 10 millones de dólares a cuentas del exterior, adquiridos al valor oficial, cuando aún persistía el cepo y vendidos en los mercados paralelos. Whpei declaró como arrepentido que Salmain y Busaniche solicitaron el 10% del spread entre el precio oficial y el paralelo, pero la devaluación del comienzo del gobierno de Javier Milei redujo la brecha y el presunto negocio se achicó.

“La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades, sumado a una campaña mediática de desprestigio”, dijo este miércoles Salmain ante los consejeros. Whpei se acogió al régimen de imputado colaborador y declaró que el pago nunca se concretó porque la devaluación del 13 de diciembre de 2023 achicó la brecha.

El juez investigado cuestionó al fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Planteó que fueron “errores” ciertos movimientos de la causa en torno a la medida cautelar que permitió que Attila Fideicomisos SRL, vinculado a Whpei, sorteara los controles del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que impedía acceder al Mercado Único Libre de Cambio (MULC).

Salmain denunció al arrepentido Whpei en los tribunales federales de Capital Federal. Aún resta definir si dicha denuncia se va a tramitar en Comodoro Py 2002 o en Rosario. El camarista Eduardo Farah le permitió ser querellante; para Salmain esa decisión fue un “gran paso”. El magistrado denunciado asumió como juez federal de Rosario en abril de 2023.