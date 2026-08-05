Grabois festejó los cambios en la Ley de Tierra: "Victoria del movimiento popular ante este Gobierno ciyapo"

El Gobierno de Javier Milei no pudo conseguir los votos que necesitaba y este miércoles anunció que retiraba el capítulo más polémico de (el de la inviolabilidad de la propiedad privada) de su Ley de Tierras en el Senado. En los papeles, se trata de una derrota política importante, tal vez como ya pasó con otros temas LLA insistirá más adelante con el asunto, pero este miércoles debió "arriar esas banderas" y uno de los que lo festejó con rapidez desde el kirchnerismo fue el diputado Juan Grabois, que en sus redes sociales señaló que "esto es una victoria del movimiento popular ante el gobierno cipayo de Milei".

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"El proyecto sigue siendo una mierda", enfatizó Grabois con su explícito tono habitual, indicando que "igual hay que voltearlo, que hayan tenido que sacar el ifame remate de tierras" merece festejarse, y allí fue cuando mencionó esa obligada movida libertaria como "una victoria del movimiento popular frente a este gobierno cipayo".

El legislador insistió en el llamado a movilizarse este jueves, a la hora de la sesión en la Cámara Alta, "ya que hay que mantenerse movilizados y reventar la plaza para que quede claro que la Patria no se vende".

Cecilia Moreau: "Levanten la sesión"

Otars de las voces desde el kirchnerismo que se refirió a la polémica que desató el tratamiento de la Ley de Tierras en el Senado fue la diputada Cecilia Moreau, que fue más directa todavía y pidió, directamente, que La Libertad Avanza "se deje de joder y levante la sesión de mañana"

Presiones que no dieron resultado

Como se sabe, este miércoles, cuando se multiplicaban las versiones sobre un voto más de un lado o del otro, con la mayoría de los especialistas incluso hablando de empate, el Gobierno anunció que "retiraba" el polémico capítulo 3 de la Ley de Tierras, el que más roces que generaba y había levantado críticas incluso entre los gobernadores más cercanos al Gobierno.

Tras una jornada de negociaciones que se aceleró este miércoles, Patricia Bullrich acordó con los bloques dialoguistas retirar la reforma a la Ley de Tierras Rurales del proyecto que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poder destrabar la sesión convocada para este jueves a las 14. La decisión llega después de dieciséis versiones de texto, un techo de extranjerización que había llegado a fijarse en el 25% y cuatro postergaciones previas de la votación.

El punto que obligó al Gobierno a reconocer esa dura derrota política se produjo en horas de la mañana, cuando tres gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua anunciaron públicamente su rechazo al capítulo de tierras. Esa noticia, sumada a la posición negativa de tres de los 10 senadores del radicalismo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista, y el cambio de opinión de la aliada salteña Flavia Royón, amagaban poner al LLA rumbo a una derrota y ante la certeza de perder esa votación, en el oficialismo se decidió sacar el capítulo del debate de mañana, que aún sin ese punto, promete ser intenso.

HB