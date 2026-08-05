Passalacqua sobre la Ley de Tierras: "Lo que amamos no se vende"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se pronunció este miércoles en contra del proyecto conocido como Ley de Tierras.

“Lo que amamos no se vende”, escribió el mandatario misionero en una publicación de la red social “X”.

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"Misiones siempre va a defender su territorio"

“Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos”, agregó Passalacqua.

“Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras”, enfatizó el gobernador.

“Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”, concluyó.

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“Lo que amamos no se vende”

Además el mandatario publicó un video en el que ratifica su postura.“Queridos misioneros. Como gobernador y como ciudadano de a pie quiero dejar clarísima mi posición contraria al proyecto de ley de extranjerización del suelo misionero”, expresó.

Y luego cerró el mensaje señalando su gorra que tenía la inscripción: “Lo que amamos no se vende”.

La publicación fue realizada horas antes de que el Gobierno decidiera retirar del proyecto el capítulo 3 referido a la denominada "Ley de Tierras".