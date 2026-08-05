Un fiscal del caso Cecilia Strzyzowski se sumará a la causa del joven asesinado en Chaco por su novia

El fiscal Martín Bogado, quien integró el equipo que intervino en el caso Cecilia Strzyzowski, se sumará a la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años cuya novia permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo en Chaco.

La decisión fue comunicada durante una reunión encabezada por el procurador general Jorge Canteros, de la que participaron la madre y una de las hermanas de Julián junto con el abogado querellante Juan Arreguín.

La incorporación de Bogado permitirá conformar un equipo fiscal especial junto con la titular del Equipo Fiscal N.º 2, Ana Graciela González de Pacce. Ante esta resolución, la familia resolvió no avanzar, por el momento, con el pedido de apartamiento que evaluaba presentar contra la fiscal.

“Vamos a continuar trabajando con la doctora González de Pacce, pero entendiendo que se suma Martín Bogado, que para nosotros representa una garantía”, expresó Arreguín después del encuentro en la Procuración.

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Por qué Bogado se incorpora a la investigación

El querellante explicó que la conformación del equipo responde al mecanismo previsto para las causas que podrían llegar a un juicio por jurados.

Según señaló, una resolución adoptada durante la investigación por el crimen de Cecilia Strzyzowski establece que el fiscal que eventualmente intervendrá durante el debate debe incorporarse desde la etapa inicial. De esa manera puede participar en la producción de pruebas y orientar las medidas necesarias para sostener la acusación ante el jurado.

Arreguín aseguró que Bogado ya mantuvo un encuentro con la madre y una de las hermanas de Julián. Su incorporación, sostuvo, transmitió tranquilidad a la familia y permitió superar el conflicto inicial con González de Pacce. “No es el primer caso en el que se conforma un equipo de fiscales. Es una cuestión de organización del Ministerio Público Fiscal”, explicó.

La familia había cuestionado a la fiscal

La querella había expresado fuertes críticas después de la conferencia de prensa en la que González de Pacce reveló detalles del expediente y confirmó que Victoria Luz Cantero había dicho ante policías que mantuvo una pelea con su pareja y que reaccionó para defenderse.

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Cantero no repitió esa versión en una declaración formal. Al ser notificada de la imputación, se abstuvo de declarar por recomendación de sus abogados. Arreguín sostuvo que la fiscal difundió hipótesis y manifestaciones que, desde la perspectiva de la querella, todavía no estaban suficientemente corroboradas dentro del expediente.

También cuestionó que la conferencia se realizara antes de que la madre y las hermanas de Julián fueran recibidas conforme al protocolo de asistencia previsto por la Ley de Víctimas.

Según el abogado, las autoridades de la Procuración reconocieron la “desinteligencia”, pidieron disculpas y admitieron que Bogado debía haber participado de aquella presentación.

Investigarán quién manipuló el celular de Julián

Uno de los principales planteos de la querella está relacionado con el teléfono de la víctima. El aparato no fue secuestrado dentro de la vivienda inmediatamente después del ataque y quedó durante varias horas en poder del entorno de la acusada.

La defensa sostuvo que el celular salió de la casa entre las pertenencias trasladadas durante la emergencia, permaneció apagado y fue puesto a disposición de la Justicia una vez que los abogados asumieron la representación de Cantero.

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Arreguín adelantó que solicitará una pericia completa para establecer quién tuvo acceso al dispositivo, si se eliminaron mensajes o archivos y si hubo movimientos posteriores al crimen. “El teléfono tenía conversaciones, información sensible y acceso a billeteras virtuales. Vamos a pedir que se reconstruya toda su actividad”, afirmó.

El abogado también pretende determinar por qué el aparato permaneció en poder de la madre de la detenida y si fue manipulado antes de su entrega a la Fiscalía. La existencia de una alteración todavía no está probada y dependerá del análisis forense.

Niegan una supuesta protección por el apellido Cantero

Durante la conferencia, Arreguín descartó que exista algún vínculo entre la familia de la imputada y el procurador general, pese a la similitud entre los apellidos Cantero y Canteros. Según relató, el jefe de los fiscales aseguró que no conoce personalmente al entorno de la joven ni mantiene una relación familiar con ellos.

El querellante atribuyó la demora en el secuestro del teléfono a una supuesta falta de diligencia durante las primeras horas, pero aclaró que no cuenta con indicios sobre una cobertura política o judicial.

También recordó que el hermano de Cantero era amigo de Julián. Hasta ahora, el hombre permanece vinculado a la causa como testigo esencial y no tiene ninguna imputación.

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Podrían volver a citar al hermano y a la madre de la acusada

La querella evaluará solicitar una nueva declaración del hermano de Cantero, quien recibió el pedido de auxilio, acudió a la vivienda y trasladó a Julián en un automóvil particular hasta el Hospital Julio C. Perrando.

Arreguín pretende participar de esa audiencia para preguntarle qué encontró al ingresar, en qué estado estaba la víctima, qué medidas adoptó y por qué no esperaron la llegada de una ambulancia. La defensa afirmó que el hombre y su pareja intentaron comunicarse con emergencias, pero marcaron un número equivocado debido a la desesperación.

El abogado de la familia aclaró que aguardará el resultado de la autopsia y la opinión de especialistas antes de plantear si la forma de traslado tuvo alguna incidencia en el desenlace.

La madre de Cantero también podría ser convocada nuevamente después de conocerse el análisis del celular. Arreguín sostuvo que, durante su primera declaración, la mujer no describió a Julián como una persona violenta y reconoció que mantenía un buen vínculo con él.

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La madre y la hermana de Julián declararán ante los fiscales

Los familiares de la víctima prestarán declaración para reconstruir la relación entre Julián y la acusada, los conflictos anteriores y los episodios que conocieron durante los últimos meses.

Sus testimonios serán complementados con chats, fotografías y audios entregados por amigos. En esas conversaciones atribuidas a Julián, el joven habría hablado de discusiones frecuentes, control de sus mensajes, daños en sus pertenencias y situaciones que se volvieron progresivamente más graves.

Ese material deberá ser autenticado mediante los dispositivos originales. Los interlocutores también tendrán que declarar para confirmar la existencia y el contexto de cada conversación.

Pedirán reconstruir el ataque dentro de la vivienda

La querella solicitará una reconstrucción para determinar en qué sector de la casa se produjo la herida mortal y si Julián tuvo posibilidades de advertir o resistir el ataque. Según relató la madre ante el procurador, el joven solía sentarse en un sillón del living y revisar sus redes sociales después de regresar de una salida. Arreguín pretende establecer si se encontraba en ese lugar, e incluso si pudo haberse quedado dormido, cuando fue herido.

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La hipótesis deberá compararse con las manchas de sangre, la ubicación de los objetos, las cámaras de seguridad y el protocolo de autopsia.

El abogado considera que, si se demuestra que Julián fue atacado mientras estaba dormido o sin posibilidades de defenderse, podría plantearse una imputación por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.

Por ahora, la única calificación vigente es la de homicidio agravado por el vínculo. La Fiscalía todavía espera la autopsia preliminar, el informe sobre posibles lesiones defensivas y los resultados de las pericias sobre el cuchillo, los celulares y las cámaras.