Caso Julián Álvarez: audios y chats describen golpes, control y daños antes del crimen

Nuevos audios, conversaciones y fotografías atribuidos a Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado en Resistencia, comenzaron a conocerse mientras avanza la investigación contra su pareja, Victoria Luz Cantero, detenida e imputada provisoriamente por homicidio agravado por el vínculo.

Fuentes vinculadas con el caso indicaron que familiares y amigos ya reunieron más de 20 registros, entre mensajes de voz, capturas de chats, fotografías y videos que, según sostienen, permitirían reconstruir situaciones previas de violencia, control y daños materiales dentro de la relación.

El nuevo material incluye un audio en el que Julián habría contado que fue golpeado, que le rompieron una cadena que llevaba puesta y que dañaron su camioneta. También relató que una persona le quitó las llaves de una vivienda y lo dejó encerrado, por lo que habría tenido que saltar para poder salir.

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“Me pegó y me rompió la cadenita”

En uno de los audios, atribuido a Julián, el joven habría relatado a una persona de confianza un episodio en el que recibió golpes y sufrió daños en una cadena que llevaba puesta. “La camioneta de menos, todo lo que me pegó. Aparte de eso, también me rompió la cadenita de los estirones que me estaba dando”, se escucha en el registro difundido.

En otro tramo, manifestó su agotamiento ante los conflictos que atravesaba: “Es una banda. Ya no, amigo, está re mal esto”.

La grabación no permite determinar por sí sola cuándo ocurrió el episodio, quién participó ni si existieron testigos. Para que tenga valor dentro del proceso, los investigadores deberán acceder al archivo original, identificar al receptor del mensaje y establecer si el contenido fue editado o recortado.

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“Me sacó la llave y me dejó encerrado”

Uno de los fragmentos más relevantes del audio se refiere a un presunto episodio de encierro. Julián habría contado que abrió la puerta para que su pareja se retirara, pero que ella le quitó las llaves y cerró la vivienda. “Yo le abro la puerta para que se vaya y me saca la llave, me llavea y me dejó encerrado”, sostuvo.

Según el mismo relato, tuvo que saltar para poder salir. En ese contexto, también mencionó daños en su vehículo: “Ahí me rompe la camioneta y tuve que saltar después”.

La querella buscará determinar el lugar y la fecha de esta secuencia, si otras personas tuvieron conocimiento del episodio y si existen imágenes, mensajes o reparaciones del vehículo que permitan corroborar el relato.

Una fotografía con una lesión debajo del ojo

Entre las capturas divulgadas aparece una conversación en la que Julián habría enviado una fotografía de su rostro con una marca visible debajo de uno de sus ojos. Junto con la imagen escribió: “Me pegó” y “me rompió el parabrisas de la camioneta”.

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La fotografía no permite establecer de manera aislada quién produjo la lesión, cuándo fue tomada ni bajo qué circunstancias. La investigación deberá comparar el archivo original con la declaración de la persona que recibió el mensaje y con otros elementos que permitan ubicar el episodio en el tiempo.

También deberá determinarse si el daño mencionado corresponde al hecho denunciado en noviembre de 2025, cuando Julián realizó una presentación contra Cantero por la rotura de un vidrio de su vehículo. La denuncia fue posteriormente archivada luego de que el joven decidiera no continuar impulsando la acción penal.

El relato sobre el control de su teléfono

Los nuevos registros se suman a capturas conocidas anteriormente, en las que Julián habría expresado que su pareja revisaba su teléfono y que debía eliminar mensajes después de conversar con sus amigos. “No te puedo hablar porque me lee los mensajes. Tengo que eliminar todo después”, escribió, según una de las imágenes difundidas.

En otro audio, cuestionó que su teléfono fuera utilizado para cambiar la fotografía de perfil sin su autorización. “Una cosa es que te revise el teléfono, otra cosa es agarrar mi teléfono y poner ella una foto conmigo”, se lo escucha decir.

Estos registros podrían ser utilizados para reconstruir la dinámica previa de la relación. Sin embargo, será necesario identificar a los interlocutores, recuperar las conversaciones completas y establecer quién tenía acceso a los dispositivos.

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“Permití una banda de cosas y fueron escalando”

En otro intercambio atribuido a Julián, el joven habría contado que consultó a un psicólogo y que el profesional le recomendó alejarse de la relación. “Me fui al psicólogo y hasta él me dijo que salga de ahí, que no tengo la culpa de nada. Y mirá cómo terminó. Permití una banda de cosas y fueron escalando”, se lee en la captura.

También habría reconocido que había “normalizado muchas cosas”. Su amigo le respondió que cada vez que perdonaba un episodio, la otra persona avanzaba sobre un nuevo límite. En una conversación fechada el 8 de mayo de 2025, Julián habría escrito: “Muchas peleas siempre. Ya estoy cansado, literal”.

Los mensajes sugieren que parte de su entorno conocía los conflictos y le aconsejaba terminar la relación. La querella pretende identificar a esas personas para que declaren qué información recibieron directamente de la víctima y si presenciaron situaciones de violencia.

El ingreso a la casa mientras dormía

En uno de los audios, Julián habría relatado que se encontraba durmiendo la siesta cuando su pareja ingresó a la vivienda y llegó hasta su habitación. “Yo estaba durmiendo la siesta. Golpean la puerta de mi pieza y entró nomás. Estaba mamá en el comedor”, expresó.

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Según su relato, la joven intentó hablar con él y posteriormente le dejó una llave. Más tarde habría recibido un mensaje en el que se ofrecía a pagar los daños ocasionados: “Veo cómo hago para pagarte”.

La investigación deberá establecer si la madre de Julián se encontraba efectivamente en el domicilio, qué parte de la situación pudo haber observado y si conserva mensajes o información sobre aquella jornada.

También mencionó daños en dos motocicletas

El joven habría señalado en la misma grabación que, antes de uno de los conflictos, dos motocicletas habían sido derribadas. “Antes de eso también me tumbó las dos motos. Cayó una arriba de la otra. No se alcanzó a rayar el Suzuki”, relató.

Para verificar esta parte del testimonio deberán buscarse fotografías, presupuestos de reparación, testigos y conversaciones cercanas a la fecha del supuesto episodio.

Uno de los objetivos de la investigación será establecer si todos los daños relatados ocurrieron durante una misma secuencia o si corresponden a distintos momentos de la relación.

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Más de 20 archivos aportados por el entorno

Personas cercanas a Julián comenzaron a compartir registros después de su muerte. Una de ellas sostuvo que el joven evitaba exponer públicamente sus problemas, pero que hablaba con frecuencia sobre lo que le ocurría. “Sé que a vos ‘el show’, como vos decías, no te gustaba, pero veo esas declaraciones y me da impotencia”, escribió al divulgar las imágenes.

En otra publicación afirmó que “todo el mundo sabía” lo que la víctima atravesaba y que Julián creía que podía controlar la situación.Los textos escritos después del homicidio expresan el dolor y la interpretación de los allegados. Por ese motivo, deberán diferenciarse de los mensajes originales enviados por Julián antes de su muerte.

También deberán separarse las capturas auténticas de las frases acusatorias, títulos o comentarios añadidos posteriormente durante su publicación en redes sociales.

La querella pedirá incorporar los registros

El abogado de la familia, Juan Arreguín, había anticipado que amigos y familiares comenzaron a acercar fotografías, conversaciones y testimonios durante la despedida de los restos. “Aparecen mensajes, imágenes y testimonios en primera persona de los seres más cercanos a Julián que dan cuenta de una especie de calvario del que este joven no salía”, sostuvo el querellante en una entrevista.

Arreguín buscará que esos registros sean incorporados al expediente, aunque para ello no bastará con presentar capturas de pantalla. Los peritos deberán acceder a los teléfonos originales, verificar las fechas, identificar a cada participante y descartar posibles modificaciones.

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Los receptores de los mensajes también podrán ser convocados a declarar para explicar qué les contó Julián, cuándo recibieron los archivos y si tenían conocimiento directo de otros episodios.

La causa por el crimen de Julián Álvarez

Victoria Luz Cantero continúa detenida e imputada provisoriamente por homicidio agravado por el vínculo. Al ser convocada a declaración indagatoria, decidió abstenerse de declarar. Su defensa señaló que necesita acceder a la totalidad del expediente antes de definir una estrategia y remarcó que la calificación legal todavía es provisoria.

Julián murió después de recibir una herida de arma blanca durante la madrugada en una vivienda de Resistencia. Luego fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando, donde se confirmó su fallecimiento.

Dentro de la investigación fueron secuestrados un cuchillo y distintos dispositivos electrónicos. También se analizan cámaras de seguridad, los teléfonos celulares, el vehículo utilizado para llevarlo al hospital y las declaraciones de familiares, vecinos y personas cercanas a la pareja.