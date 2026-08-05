Chaco anunció el calendario de pagos de los programas provinciales: cuándo cobra cada beneficiario

El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco informó el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, cuyos desembolsos comenzarán el próximo lunes 10 de agosto.

Los montos serán depositados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco y podrán utilizarse mediante cajeros automáticos, home banking y la aplicación móvil de la entidad.

Desde la cartera económica provincial señalaron que el calendario fue organizado para brindar previsibilidad a los beneficiarios y facilitar el acceso a los fondos sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

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El cronograma de pagos de agosto

El lunes 10 de agosto se abonará el Programa Expertos, dependiente del Ministerio de Salud del Chaco. El viernes 14 se acreditarán las Becas Más Salud, también correspondientes a la cartera sanitaria, y las Becas Más Gobierno, pertenecientes al Ministerio de Gobierno.

Por último, el martes 18 de agosto se depositarán los fondos del Programa de Reconversión Laboral Canillitas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, y del Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, correspondiente al Ministerio de Educación.

Las fechas programa por programa

Lunes 10 de agosto

Programa Expertos, del Ministerio de Salud.

Viernes 14 de agosto

Becas Más Salud, del Ministerio de Salud.

Becas Más Gobierno, del Ministerio de Gobierno.

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Martes 18 de agosto

Programa de Reconversión Laboral Canillitas, del Ministerio de Desarrollo Humano.

Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, del Ministerio de Educación.

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Cómo estarán disponibles los fondos

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas recordaron que las acreditaciones podrán consultarse y utilizarse a través de todos los canales electrónicos del Nuevo Banco del Chaco.

Los beneficiarios podrán retirar el dinero en cajeros automáticos o realizar transferencias, pagos y otras operaciones mediante home banking y aplicaciones móviles. El Gobierno provincial recomendó priorizar las herramientas digitales para evitar traslados y aglomeraciones en las sucursales bancarias.