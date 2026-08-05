Ranking de gobernadores: Valdés da pelea en el top ten y Zdero mantiene el puesto 16°

El termómetro social interprovincial volvió a encender sus alarmas. La consultora CB Global Data publicó los resultados de su ranking federal correspondiente a julio, un monitoreo que dejó secuelas en la rosca política del Norte Grande: Juan Pablo Valdés logró sostener a flote su permanencia en el cotizado "top ten" nacional, aunque resignó un casillero respecto a junio, al tiempo que Leandro Zdero afianzó su trinchera en la zona media de la clasificación.

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El relevamiento de opinión pública —que pasó por el tamiz a 24.603 encuestados entre el 1 y el 4 de julio, con muestras representativas en cada provincia y un margen de error del +/- 2,9 % al 3,3 %— expuso el pulso cambiante de la gestión pública en un contexto donde el respaldo de la masa de votantes se disputa voto a voto.

Valdés, del puesto 9 al 10

En el tablero de Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés acusó el impacto de una leve fluctuación mensual y retrocedió de la 9° a la 10° posición. Sin embargo, el mandatario retuvo el diferencial a favor: sobre una muestra de 908 casos, cosechó un 51,4 % de imagen positiva (cimentado en un 33 % de valoración "muy buena" y un 18,1 % de "buena").

Del otro lado de la balanza, el rechazo a la gestión provincial se fijó en un 44,3 % (con un 24,1 % de percepción "mala" y un 20,2 % "muy mala"), dejando un angosto margen del 4,3 % para la franja de los indecisos que prefirieron no arriesgar respuesta.

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Zdero mantiene el puesto 16

Al cruzar el Paraná, la radiografía electoral mostró a un Leandro Zdero resistiendo en territorio hostil. El jefe del Ejecutivo en Chaco logró clavar el freno de mano y conservar la casilla 16° de la nómina elaborada por la encuestadora.

En un muestreo sobre 1.030 casos, Zdero alcanzó un 47,8 % de imagen positiva (27,1 % "buena" y 20,1 % "muy buena"), librando una batalla voto a voto contra una imagen negativa que trepó al 48,2 % (23,7 % "muy mala" y 24,5 % "mala"), con un 4,6 % que optó por el casillero "ns/nc".

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El panorama en el ranking nacional

El podio verde de la tabla federal quedó reservado para los caciques del interior. El salteño Gustavo Sáenz miró a todos desde arriba al apoderarse del primer puesto con un 55,3% de aprobación; escoltado de cerca por el tucumano Osvaldo Jaldo (54,8%) y el neuquino Rolando Figueroa (53,5%).

En la vereda opuesta, el fondo del escalafón se convirtió en un terreno peligroso para tres referentes opositores: el riojano Ricardo Quintela cerró la tabla en el puesto 24° con apenas un 43,0% de apoyo, precedido por el formoseño Gildo Insfrán (43,6%) y el bonaerense Axel Kicillof (43,9%).

No obstante, el mandatario de la provincia de Buenos Aires se anotó el repunte del mes al trepar +1,9 puntos porcentuales, la contracara del mendocino Alfredo Cornejo, quien sufrió el desplome más marcado del período al ceder -2,8 puntos.