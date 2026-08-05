Ley de Tierras: Gustavo Valdés rechazó la extranjerización irrestricta y pidió tener "mucho cuidado"

En la antesala del debate parlamentario en la Cámara de Senadores de la Nación, el senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Gustavo Valdés, expresó su preocupación ante el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por la administración central, generando un contrapunto directo hacia el interior de su espacio político.

Inviolabilidad de la propiedad privada: Vischi adelantó que el radicalismo votará a favor de la ley

Aclarando que se trataba de una postura a título personal, el exgobernador fue tajante sobre el capítulo del texto orientado a eliminar las restricciones vigentes para compradores internacionales.

"Particularmente yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa ley. Creo que no se puede extranjerizar las tierras y fundamentalmente hay que tener mucho cuidado con las tierras de frontera", aseveró Gustavo Valdés.

Sin embargo, el dirigente de la UCR planteó un matiz enfocado en la llegada de capitales productivos mediante marcos regulatorios estrictos. "Lo que sí tenemos que generar es un mecanismo apto para lograr que la inversión, de manera controlada, pueda venir para aquello que tenga sustentabilidad en la producción. Por ejemplo, alguna industria forestal puede tener una cierta cantidad de tierra, pero no me parece adecuado abrir a la extranjerización total porque eso es complejo", argumentó.

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Contrapunto con Vischi y modificaciones de la Casa Rosada

Las declaraciones de Valdés expusieron fisuras internas con la postura expuesta por el senador nacional y jefe de la bancada en la Cámara alta, Eduardo "Peteco" Vischi, quien había adelantado a Perfil que la mayor parte del bloque radical votará de manera afirmativa para "modernizar los registros, mejorar las expropiaciones y devolver facultades a las provincias".

En medio de las resistencias expresadas por gobernadores y legisladores de provincias de frontera como Corrientes, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó que el Poder Ejecutivo aceptó realizar modificaciones sustanciales al articulado original.

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Durante una conferencia de prensa, la legisladora ratificó que se fijará un límite máximo del 25 % de la superficie provincial para la tenencia en manos de extranjeros, cediendo ante los reclamos de los bloques aliados para destrabar el tratamiento de la norma en el recinto.