Corrientes: recapturaron al acusado de abuso sexual que estuvo prófugo 20 horas

Luego de permanecer prófugo durante cerca de 20 horas, la Policía de Corrientes logró recapturar este miércoles a Cristian Villalba, un detenido acusado por abuso sexual que se había escapado de una sede judicial en la localidad de Monte Caseros.

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Fuentes ligadas a la investigación y al operativo de rastrillaje confirmaron a Perfil que la detención se concretó cerca de las 9:30 de la mañana en un establecimiento rural ubicado en la primera sección del departamento casereño, cuando efectivos policiales que patrullaban la zona lo interceptaron.

El jefe de la Unidad Regional III de la Policía provincial, Juan Ramón Lima, detalló que el sujeto fue acorralado sobre la traza de la Ruta Provincial 25, mientras intentaba dirigirse a pie hacia Colonia Libertad.

Villalba, calificado por la fuerza policial como un interno de "alta peligrosidad", fue sometido inmediatamente a los exámenes médicos de rigor, que constataron su buen estado de salud general.

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Cómo se produjo la evasión

El hecho tuvo origen durante la jornada del martes, cuando el imputado había sido trasladado desde su lugar de detención a la defensoría local para participar de una audiencia acordada, de manera previa a su derivación definitiva hacia la ciudad de Corrientes.

En ese contexto, tras concluir el diálogo con las autoridades judiciales y su abogado defensor, logró burlar la custodia y darse a la fuga del recinto.

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Tras el despliegue del operativo cerrojo y su posterior captura, el hombre fue alojado nuevamente en las celdas de la Comisaría Primera de Monte Caseros. "Su traslado a la capital lo va a definir la Fiscalía, pero seguramente se cumplirá en las próximas horas", sostuvo el comisario mayor Lima a radio Dos.

El acusado se encuentra detenido tras una denuncia por abuso sexual formulada por su expareja, a raíz de un caso acontecido en la localidad de Mocoretá.