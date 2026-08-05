La Libertad Avanza cada vez más cerca del oficialismo correntino y comienza a consolidarse una alianza

En lo que representa un nuevo guiño político hacia la gestión provincial de cara al escenario electoral de 2027, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, no descartó la conformación de un frente electoral con el oficialismo Vamos Corrientes, sustentado en el alineamiento estratégico entre el gobernador Juan Pablo Valdés y el presidente Javier Milei.

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"No quiero adelantarme, pero creo que las señales, tanto de la mesa política que integra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como del resto de los integrantes —Karina Milei, Martín Menem, Lule Menem y Santiago Caputo—, son claras de que Corrientes es altamente valorada dentro del Gobierno nacional", afirmó el legislador y remató: "No descartamos la posibilidad" de un acuerdo electoral.

En esa línea, Almirón enfatizó que ambas administraciones comparten prioridades de gestión en obras de infraestructura clave para la provincia, citando como ejemplos la reactivación de la Autovía de la Ruta Nacional 12 y la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Según el parlamentario, estas iniciativas buscan "hacerle la vida más fácil a los correntinos, y en esto tiene mucho que ver la decisión política de dirigentes locales".

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Sintonía con la Casa Rosada y la reelección de Milei

El referente libertario ponderó la cercanía que el mandatario correntino ha mostrado con el Poder Ejecutivo nacional, recordando su presencia destacada junto a Javier Milei durante la reciente edición de la Expo Rural en Palermo.

Asimismo, subrayó el fluido diálogo que Valdés mantiene con los ministros del Gabinete. "Existe una relación de cordialidad con Diego Santilli y con el ministro de Economía, Luis Caputo, que ejemplifica lo que el Presidente quiere para muchas provincias", dijo a Radioactividad.

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Por último, Almirón fijó la hoja de ruta política del espacio oficialista de cara al próximo turno electoral, confirmando el inicio de recorridas territoriales para afianzar la estructura libertaria en el interior provincial.

"Hoy nuestro principal objetivo es la reelección del presidente Javier Milei y, en función de eso, no solamente vamos a empezar a recorrer la provincia de manera mucho más organizada en las próximas semanas, sino que también conversaremos con distintos referentes. No solo del sector político, sino también escuchando a sectores empresariales, comerciantes, al sector rural y a la ciudadanía en general", concluyó.