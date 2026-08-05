Cambios en Secheep: renunció Bistoletti y Carlos Camargo asumirá la presidencia

Carlos Camargo asumirá este viernes como nuevo presidente de Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (Secheep), en reemplazo de José Bistoletti, quien dejará el cargo por motivos personales, según informó el Gobierno provincial.

La modificación en la conducción de la distribuidora eléctrica se produce mientras continúan los cuestionamientos de usuarios por los elevados montos de las facturas y luego de que la empresa confirmara la aplicación de un incremento sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD).

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La transición comenzó este miércoles durante una reunión en Casa de Gobierno, encabezada por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, y el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez.

Desde el Ejecutivo provincial definieron el cambio como una “transición ordenada” y sostuvieron que la llegada de Camargo no implicará una modificación en las políticas y los proyectos que viene ejecutando la empresa energética. Meiriño agradeció el trabajo realizado por Bistoletti y adelantó que el funcionario saliente continuará colaborando con la administración provincial desde otra función, aunque todavía no se informó públicamente qué cargo ocupará.

La funcionaria también destacó la experiencia del nuevo titular y su conocimiento del sistema eléctrico chaqueño. “Vamos a seguir en la misma línea de trabajo que venimos desarrollando. Hay mucho por hacer y por mejorar, pero continuaremos por este camino para fortalecer el servicio que reciben los chaqueños”, afirmó.

Bistoletti deja la presidencia por “motivos personales”

El ministro Hugo Domínguez aseguró que el alejamiento de Bistoletti responde exclusivamente a cuestiones personales y remarcó que el objetivo de la Provincia es garantizar la continuidad de la gestión.

El presidente saliente, por su parte, señaló que puso a disposición de Camargo la información vinculada con el funcionamiento, la planificación y los proyectos de Secheep.

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“Es una transición muy cordial. Pusimos a disposición toda la información necesaria para garantizar que la gestión continúe de la mejor manera y mantener el rumbo que se viene llevando adelante”, expresó.

Bistoletti había quedado en el centro de la discusión pública durante los últimos meses por los fuertes incrementos registrados en las boletas de energía eléctrica y por la actualización del componente provincial de la tarifa.

Camargo prometió priorizar la calidad del servicio

Camargo agradeció la convocatoria del gobernador Leandro Zdero y afirmó que regresará a la función pública, pese a encontrarse jubilado, para aportar su experiencia dentro del sector energético. El próximo presidente de Secheep anticipó que buscará profundizar la modernización administrativa y operativa de la empresa, administrar los recursos con responsabilidad y orientar las inversiones hacia la mejora de la prestación.

“Vamos a darle continuidad al trabajo realizado durante estos años, administrando con responsabilidad los recursos de la empresa y priorizando siempre al usuario. Cada inversión estará orientada a mejorar la calidad del servicio eléctrico para los chaqueños”, sostuvo.

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Domínguez indicó que Camargo ya venía colaborando con el Ministerio de Infraestructura en diferentes proyectos y destacó su trayectoria dentro del sistema eléctrico provincial.

El cambio llega en medio de reclamos por las facturas

La renovación de autoridades se concretará en un contexto sensible para Secheep. Durante los últimos meses crecieron las quejas de usuarios por los elevados importes incluidos en las facturas de luz. Desde la empresa explicaron que las subas estuvieron relacionadas con el mayor consumo provocado por las altas temperaturas, la reducción de los subsidios nacionales y las actualizaciones del precio mayorista de la energía.

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A ese escenario se agregó un aumento del 14% en el Valor Agregado de Distribución, el componente de la tarifa que corresponde a Secheep. La empresa aclaró que ese porcentaje no se aplica sobre la totalidad de la factura, sino únicamente sobre el segmento vinculado con la distribución provincial.

Según había explicado Bistoletti, Secheep recibe alrededor del 23% del monto final pagado por los usuarios, mientras que el resto corresponde al costo mayorista de la energía y a cargas impositivas.