Asís: "La movida internacional de La Doctora tensiona la pugna interna del peronismo de la Provincia del Pecado"

El analista político Jorge Asís sostuvo que “la movida internacional de La Doctora tensiona la pugna interna del peronismo de la Provincia del Pecado”.

Así se refirió a la presentación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el comité de Derechos Humanos de la ONU para revertir la inhabilitación absoluta a la que fue condenada en el marco de la causa Vialidad.

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Análisis político de Asís

“La (Agencia de Colocaciones) Cámpora es desafiada con el invento del Cuervo Larroque "Derecho al Futuro" que solidifica con decenas de mini gobernadores la emancipación de Axel, el Gótico ( y tal vez de Sergio, el Profesional, adversario permanente)”, agregó el escritor.

Además se refirió al contundente triunfo del Frente Cívico de Gerardo Zamora en las elecciones municipales de Santiago del Estero.

"La demostración de poder en Santiago del Estero de Gerardo Zamora, el Ambidiestro, instala a su pesar un flamante jugador, indirecta competencia de Sergio Uñac, el Bancario de San Juan".

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Conflicto con Brasil

En lo diplomático Asís señaló que “la deplorable educación exhibida en San Pablo por el presidente Javier Milei, el Tertuliano, reproduce el conflicto innecesario con Brasil”.

“El agraviado presidente Lula retira a su embajador Bitelli e intensifica el aislamiento del país recluido en desdichadas sobreactuaciones de derecha extrema”, recalcó el periodista.

Asís formuló estos comentarios en una extensa publicación de la red social “X” titulada “Datos promisorios para procesar”.

Por último analizó la actividad en el Congreso argentino y consideró que “en adelante en el Parlamento cada ley se disputa como una final de clásico deportivo”.

Esta afirmación se produjo horas antes de que el Gobierno nacional resolviera retirar el capítulo 3 de la denominada “Ley de Tierras”, apartado que finalmente no será tratado este jueves en el Senado.