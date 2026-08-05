Avelluto volvió a "X": "Un besito en la frente a todos los que celebraron mi ausencia"

El exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto regresó este miércoles a “X” luego de que días atrás denunciara el “hackeo” de su cuenta en esa red social.

“Estoy vivo” fue el primer tuit que publicó esta mañana el exfuncionario de Mauricio Macri.

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Avelluto regresó a “X”

“Gracias a todos los que se preocuparon por el hackeo del que fui objeto. Cada uno ayudó a que pudiera volver a escribir y compartir mis ideas por aquí”, agradeció Avelluto.

Y luego agregó: “Descubrí que la identidad digital que tenemos es cada vez más importante. Y perderla puede ser un problemón”.

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“Derrotar al autoritarismo”

“Por último, un besito en la frente a todos los que celebraron mi ausencia”, ironizó.

“Creo que no hay ninguna causa más importante hoy que derrotar al autoritarismo en todas sus formas”, concluyó Avelluto.

Durante la jornada decenas de usuarios de "X" le dieron la bienvenida a esa red social.