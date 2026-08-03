Ricardo Quintela desafió a Milei: "Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una dura advertencia contra el gobierno de Javier Milei y afirmó que un eventual regreso del peronismo al poder revisará todas las medidas adoptadas por la actual administración. En ese contexto, aseguró que "lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar" y agregó: "Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar".

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el programa "Habra consecuencias", conducido por Ari Lijalad en El Destape, donde el mandatario riojano cuestionó el rumbo económico del oficialismo y sostuvo que muchas de las decisiones impulsadas por el Presidente no tendrán continuidad si el peronismo vuelve a gobernar el país.

"Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado", afirmó Ricardo Quintela, en un mensaje dirigido tanto al Gobierno como a potenciales inversores.

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Quintela cuestionó el rumbo económico de Milei

El gobernador sostuvo que las políticas de Javier Milei "perjudican a la mayoría de la población" y rechazó el diagnóstico económico del Ejecutivo. A su juicio, los indicadores positivos que exhibe el oficialismo no reflejan la realidad que atraviesan las provincias y los sectores productivos.

En ese sentido, aseguró que "es mentira" que la inflación esté controlada y también cuestionó los datos sobre consumo y tipo de cambio difundidos por el Gobierno nacional. Según planteó, la situación económica es muy distinta de la que describen los funcionarios nacionales.

Quintela en un acto con Máximo Kirchner

Además, Ricardo Quintela insistió en que un futuro gobierno peronista deberá revisar las reformas impulsadas por La Libertad Avanza, al considerar que muchas de ellas afectan intereses estratégicos del Estado y el desarrollo nacional.

Las declaraciones del mandatario riojano se producen en medio del debate político sobre el rumbo del peronismo hacia las elecciones presidenciales de 2027, cuando distintos dirigentes comienzan a delinear sus propuestas y posicionamientos frente al proyecto económico de Javier Milei.

RG

LT