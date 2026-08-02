Unidad a medias: en el peronismo todavía falta mucho para una foto conjunta

Para Axel Kicillof no hace falta apurar los tiempos de una unidad que, todavía, está lejos de existir. El gobernador bonaerense sostiene que las candidaturas se van a discutir mucho más adelante y fijó marzo como el momento recién para empezar a hablar de nombres. Esa lectura marcó el tono de la semana peronista, atravesada por la convocatoria de Ricardo Quintela para medir los ánimos del espacio de cara a 2027.

El mandatario riojano invitó a todos los sectores del PJ, pero hubo ausencias. Kicillof no viajó y en su lugar delegó la representación en Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobernador. Sergio Massa tampoco asistió: el líder del Frente Renovador continúa alejado de las actividades públicas y, cuando reaparece, elige mostrarse con dirigentes de su propio partido. Massa envió a dos representantes, los legisladores Cecilia Moreau y Diego Giuliano.

El que sí estuvo presente fue Máximo Kirchner, que en la previa quiso mostrar un perfil más conciliador del que venía exhibiendo por la interna que atraviesa el peronismo bonaerense. El diputado nacional aceptó la invitación de Quintela en un encuentro que, de haberse dado con la presencia de todos los sectores, podría haber funcionado como una primera postal de unidad.

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Quintela intentó capitalizar el gesto con un mensaje de convocatoria: “Cuando el peronismo se une, es invencible”, sostuvo, y agregó que la jornada reafirmó que “la unidad del Movimiento Nacional Justicialista es la fuerza que necesitamos para reconstruir una Argentina federal, justa y con oportunidades para todos y todas”.

El gobernador riojano dejó atrás la disputa con el kirchnerismo cuando buscó presentarse por el PJ nacional para competir contra Cristina Kirchner y ahora busca mostrarse como garante de la unidad.

El jefe provincial habla con Máximo y con el kirchnerismo, que ayer también dijo presente de la mano de los senadores nacionales Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio. También dialoga con Sergio Massa y, sobre todo, con Kicillof, quien días antes de la convocatoria ya le había anticipado que no podría viajar. El encuentro se enmarcó en los 50 años del asesinato del obispo Enrique Angelelli hallado sin vida en 1976 en un hecho que sus perseguidores intentaron disfrazar de accidente.

En la semana y como previa a una posible foto de unidad, Máximo Kirchner había bajado el tono del conflicto interno en una entrevista en C5N en la que buscó desdramatizar la disputa y aseguró que la imagen de una ruptura profunda no se corresponde con el funcionamiento cotidiano del espacio, aunque reconoció que existen cruces de declaraciones entre los sectores. “Conozco la perplejidad que genera esta disputa en el resto del país. No hay una pelea en el peronismo del conurbano”, sostuvo Kirchner y agregó: “Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas”.

Ese gesto distensivo, sin embargo, no logra despejar el escepticismo en el kicillofismo. Desde el entorno del gobernador bonaerense descreen de la postura dialoguista. “Fue más de lo mismo. Una puesta en escena para todo lo que iba a pasar en la semana”, resumen en La Plata sobre la entrevista. Y agregan: “Los dichos no son consecuentes con los actos. Al contrario, cada día la tensan más”.

La referencia apunta a una serie de declaraciones que van de Teresa García a Guillermo Moreno y que, según la lectura bonaerense, contradicen el tono conciliador que Kirchner buscó instalar públicamente. Aún así, en el entorno de Kicillof insisten en que todavía falta demasiado para discutir candidaturas entre los dirigentes. Hablan recién de marzo para la definición. Hasta ese momento, el objetivo del gobernador bonaerense es sumar kilómetros por todo el país para ganar apoyos y llegar fuerte a la negociación.

En el círculo cercano al gobernador se cuidan de distinguir estos cruces de la estrategia judicial que Cristina Kirchner plantea ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Desde La Plata validan sin dudarlo la posibilidad de conseguir un fallo favorable y que hasta pueda ser candidata si se revoca la condena a ocupar cargos públicos de por vida. Y en La Rioja, entre elogios al anfitrión, Kirchner volvió a dejar una frase que sonó dirigida al gobernador por no haber visitado a Cristina Kirchner: “Estoy acá con un compañero que hace dos años iba a competir con Cristina por la conducción del PJ nacional ¿’ta? Con un compañero que fue a discutir cuando Cristina estaba libre, pero que cuando la metieron presa fue uno de los primeros en ir a visitarla y ponerse a disposición. Esto lo quiero aclarar, porque si no, no solo no es de buena persona, sino no es de buen militante, ni buen peronista no hacerlo”.

Entre los faltazos, los enviados y los mensajes cruzados, la foto de unidad que el peronismo necesita de cara a 2027 sigue, por ahora, pendiente.