Ley de Propiedad Privada: qué senadores votaron a favor y cuáles en contra

El oficialismo logró en el Senado sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero tuvo un contratiempo con la Ley del Manejo del Fuego, al verse obligado a quitar ese capítulo al no contar con los votos de sus legisladores aliados.

Finalmente, la iniciativa sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue sancionada por 37 votos a favor que se dividieron de la siguiente manera: 21 votos de La Libertad Avanza; 9 de la UCR; 3 del PRO; 2 de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; 1 del correntino Carlos “Camau” Espínola; y 1 de la chubutense Edith Terenzi.

Los votos en contra del proyecto fueron 33: 24 del interbloque justicialista; 3 de Convicción Federal; 2 de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; 1 de Beatriz Ávila de Independencia; 1 de Flavia Royón de Primero los Salteños; 1 de Alejandra Vigo de Provincias Unidas; 1 de la neuquina Julieta Corroza.

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Cómo votó cada senador la Ley de Propiedad Privada

Votos a favor: 37

Maximiliano Abad, UCR Bartolomé Abdala, LLA Romina Almeida, LLA Crmen Álvarez Rivero, LLA Carlos Omar Arce, EM Ivanna Arrascaeta, LLA Ezequiel Atauche, LLA Vilma Bedia, LLA Joaquín Benegas Lynch, LLA Patricia Bullrich, LLA Mario Cervi, LLA Agustín Coto, LLA Andrea Cristina, PRO Carlos Espínola, PU Enzo Fullone, LLA Eduardo Galaretto, UCR Juan Cruz Godoy, LLA Enrique Martín Goerling Lara, PRO Gonzalo Guzmán Coraita, LLA María Victoria Huala, PRO Luis Juez, LLA Mariana Juri, UCR Daniel Kroneberger, UCR Carolina Losada, UCR Nadia Márquez, LLA María Belén Monte de Oca, LLA Agustín Monteverde, LLA Bruno Olivera lucero, LLA María Emilia Orozco, LLA Juan Carlos Pagotto, LLA Francisco Paoltroni, LLA Sonia Rojas Decut, MPM Silvana Schneider, UCR Rodolfo Suárez, UCR Edith Terenzi, CHUB Mercedes Valenzuela, UCR Eduardo Vischi, UCR

Votos en contra: 33

Guillermo Andrada, CF Beatriz Ávila, IND Adán Bahl, JUS Daniel Bensusán, JUS Jorge Capitanich, JUS José María Carambia, MSZ Lucía Corpacci, JUS Julieta Corroza, NQN Eduardo De pedro, JUS Juliana di Tullio, JUS Natalia Gadano, MSZ María Celeste Giménez Navarro, JUS María Teresa González, JUS Alicia Kirchner, JUS Marcelo Lewandowski, JUS Carlos Alberto Linares, JUS Cándida López, JUS María Florencia López, JUS Juan Luis Manzur, JUS Ana Inés Marks, JUS José Mayans, JUS Sandra Mendoza, CF María Carolina Moises, CF Elia Esther del Carmen Moreno, FCS José Emilio Neder, JUS Mariano Recalde, JUS Jesús Rejal, JSF Flavia Royón, SALT Fernando Salino, JSF Martin Soria, JUS Sergio Uñac, JUS Alejandra Vigo, PU Gerardo Zamora, FCS

Ausentes de la votación: