viernes 07 de agosto de 2026
POLITICA
TRIUNFO PARA BULLRICH

Ley de Propiedad Privada: qué senadores votaron a favor y cuáles en contra

La iniciativa fue sancionada con 37 votos a favor y 33 en contra tras un intenso debate y una movilización frente al Congreso que terminó con, por lo menos, 12 personas detenidas y 3 policías heridos.

130626_congreso_prensa_senado_g
Puja. Di Tullio y Mayans aprovechan que Bullrich y Villarruel van contra Adorni. | prensa senado
Agregar PERFIL en Google

El oficialismo logró en el Senado sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero tuvo un contratiempo con la Ley del Manejo del Fuego, al verse obligado a quitar ese capítulo al no contar con los votos de sus legisladores aliados.

Finalmente, la iniciativa sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue sancionada por 37 votos a favor que se dividieron de la siguiente manera: 21 votos de La Libertad Avanza; 9 de la UCR; 3 del PRO; 2 de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; 1 del correntino Carlos “Camau” Espínola; y 1 de la chubutense Edith Terenzi.

Los votos en contra del proyecto fueron 33: 24 del interbloque justicialista; 3 de Convicción Federal; 2 de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; 1 de Beatriz Ávila de Independencia; 1 de Flavia Royón de Primero los Salteños; 1 de Alejandra Vigo de Provincias Unidas; 1 de la neuquina Julieta Corroza.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Votación Ley de Propiedad Privada

Cómo votó cada senador la Ley de Propiedad Privada

Votos a favor: 37

  1. Maximiliano Abad, UCR
  2. Bartolomé Abdala, LLA
  3. Romina Almeida, LLA
  4. Crmen Álvarez Rivero, LLA
  5. Carlos Omar Arce, EM
  6. Ivanna Arrascaeta, LLA
  7. Ezequiel Atauche, LLA
  8. Vilma Bedia, LLA
  9. Joaquín Benegas Lynch, LLA
  10. Patricia Bullrich, LLA
  11. Mario Cervi, LLA
  12. Agustín Coto, LLA
  13. Andrea Cristina, PRO
  14. Carlos Espínola, PU
  15. Enzo Fullone, LLA
  16. Eduardo Galaretto, UCR
  17. Juan Cruz Godoy, LLA
  18. Enrique Martín Goerling Lara, PRO
  19. Gonzalo Guzmán Coraita, LLA
  20. María Victoria Huala, PRO
  21. Luis Juez, LLA
  22. Mariana Juri, UCR
  23. Daniel Kroneberger, UCR
  24. Carolina Losada, UCR
  25. Nadia Márquez, LLA
  26. María Belén Monte de Oca, LLA
  27. Agustín Monteverde, LLA
  28. Bruno Olivera lucero, LLA
  29. María Emilia Orozco, LLA
  30. Juan Carlos Pagotto, LLA
  31. Francisco Paoltroni, LLA
  32. Sonia Rojas Decut, MPM
  33. Silvana Schneider, UCR
  34. Rodolfo Suárez, UCR
  35. Edith Terenzi, CHUB
  36. Mercedes Valenzuela, UCR
  37. Eduardo Vischi, UCR

Votos en contra: 33

  1. Guillermo Andrada, CF
  2. Beatriz Ávila, IND
  3. Adán Bahl, JUS
  4. Daniel Bensusán, JUS
  5. Jorge Capitanich, JUS
  6. José María Carambia, MSZ
  7. Lucía Corpacci, JUS
  8. Julieta Corroza, NQN
  9. Eduardo De pedro, JUS
  10. Juliana di Tullio, JUS
  11. Natalia Gadano, MSZ
  12. María Celeste Giménez Navarro, JUS
  13. María Teresa González, JUS
  14. Alicia Kirchner, JUS
  15. Marcelo Lewandowski, JUS
  16. Carlos Alberto Linares, JUS
  17. Cándida López, JUS
  18. María Florencia López, JUS
  19. Juan Luis Manzur, JUS
  20. Ana Inés Marks, JUS
  21. José Mayans, JUS
  22. Sandra Mendoza, CF
  23. María Carolina Moises, CF
  24. Elia Esther del Carmen Moreno, FCS
  25. José Emilio Neder, JUS
  26. Mariano Recalde, JUS
  27. Jesús Rejal, JSF
  28. Flavia Royón, SALT
  29. Fernando Salino, JSF
  30. Martin Soria, JUS
  31. Sergio Uñac, JUS
  32. Alejandra Vigo, PU
  33. Gerardo Zamora, FCS

Ausentes de la votación:

  1. Flavio Fama, UCR.
  2. Anabel Fernández Sagasti, JUS.
También te puede interesar
En esta Nota