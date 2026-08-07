Ley de Propiedad Privada: qué senadores votaron a favor y cuáles en contra

El oficialismo logró en el Senado sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero tuvo un contratiempo con la Ley del Manejo del Fuego, al verse obligado a quitar ese capítulo al no contar con los votos de sus legisladores aliados.
Finalmente, la iniciativa sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue sancionada por 37 votos a favor que se dividieron de la siguiente manera: 21 votos de La Libertad Avanza; 9 de la UCR; 3 del PRO; 2 de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; 1 del correntino Carlos “Camau” Espínola; y 1 de la chubutense Edith Terenzi.
Los votos en contra del proyecto fueron 33: 24 del interbloque justicialista; 3 de Convicción Federal; 2 de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; 1 de Beatriz Ávila de Independencia; 1 de Flavia Royón de Primero los Salteños; 1 de Alejandra Vigo de Provincias Unidas; 1 de la neuquina Julieta Corroza.
Cómo votó cada senador la Ley de Propiedad Privada
Votos a favor: 37
- Maximiliano Abad, UCR
- Bartolomé Abdala, LLA
- Romina Almeida, LLA
- Crmen Álvarez Rivero, LLA
- Carlos Omar Arce, EM
- Ivanna Arrascaeta, LLA
- Ezequiel Atauche, LLA
- Vilma Bedia, LLA
- Joaquín Benegas Lynch, LLA
- Patricia Bullrich, LLA
- Mario Cervi, LLA
- Agustín Coto, LLA
- Andrea Cristina, PRO
- Carlos Espínola, PU
- Enzo Fullone, LLA
- Eduardo Galaretto, UCR
- Juan Cruz Godoy, LLA
- Enrique Martín Goerling Lara, PRO
- Gonzalo Guzmán Coraita, LLA
- María Victoria Huala, PRO
- Luis Juez, LLA
- Mariana Juri, UCR
- Daniel Kroneberger, UCR
- Carolina Losada, UCR
- Nadia Márquez, LLA
- María Belén Monte de Oca, LLA
- Agustín Monteverde, LLA
- Bruno Olivera lucero, LLA
- María Emilia Orozco, LLA
- Juan Carlos Pagotto, LLA
- Francisco Paoltroni, LLA
- Sonia Rojas Decut, MPM
- Silvana Schneider, UCR
- Rodolfo Suárez, UCR
- Edith Terenzi, CHUB
- Mercedes Valenzuela, UCR
- Eduardo Vischi, UCR
Votos en contra: 33
- Guillermo Andrada, CF
- Beatriz Ávila, IND
- Adán Bahl, JUS
- Daniel Bensusán, JUS
- Jorge Capitanich, JUS
- José María Carambia, MSZ
- Lucía Corpacci, JUS
- Julieta Corroza, NQN
- Eduardo De pedro, JUS
- Juliana di Tullio, JUS
- Natalia Gadano, MSZ
- María Celeste Giménez Navarro, JUS
- María Teresa González, JUS
- Alicia Kirchner, JUS
- Marcelo Lewandowski, JUS
- Carlos Alberto Linares, JUS
- Cándida López, JUS
- María Florencia López, JUS
- Juan Luis Manzur, JUS
- Ana Inés Marks, JUS
- José Mayans, JUS
- Sandra Mendoza, CF
- María Carolina Moises, CF
- Elia Esther del Carmen Moreno, FCS
- José Emilio Neder, JUS
- Mariano Recalde, JUS
- Jesús Rejal, JSF
- Flavia Royón, SALT
- Fernando Salino, JSF
- Martin Soria, JUS
- Sergio Uñac, JUS
- Alejandra Vigo, PU
- Gerardo Zamora, FCS
Ausentes de la votación:
- Flavio Fama, UCR.
- Anabel Fernández Sagasti, JUS.